Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:02 TSİ- Yaşam G: Bugün 12:04 TSİ

Mahalle esnafı 'Limon' için birlik oldu

Gölcük'te aracın çarpması sonucu ön sol bacağı kırılan 'Limon' isimli sokak köpeği için mahalle esnafı birlik oldu. Aralarında para toplayan esnaf, 'Limon'u tedavi ettirdi.
mask
mask
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Gölcük Değirmendere Yalı Mahallesi'nde yaklaşık 15 yıldır yaşayan sokak köpeği 'Limon', esnafın da arkadaşı oldu. 15 gün önce Deliloğlu Caddesi üzerinde aracın çarpması sonucu ön sol bacağı kırılan 'Limon'a sahip çıkan esnaf, aralarında para toplamaya başladı. Mahalledeki veterinerin de yaptığı yüzde 40 indirim ile yaklaşık bin TL'lik bir masraf ile tedavi olan 'Limon', veteriner hekim gözetiminde tutuluyor.

Köpeğin tedavi edilmesi için para toplanmasına öncülük eden mahallenin bakkalı Salih Yeğin, "Ben 2 yıldır buradayım, köpek ise 15 yaşında. Buradaki bütün esnafların kapısındaki bekçisi. Buradan gelen geçen, egzozu olan, şehre zarar veren, yüksek ses çıkartan araçlara genellikle havlayarak peşinden koşuyor. Bunu yaparken de bir iki defa araçların altında kaldı ama bir şey olmamıştı. Son 2 seferdir araçların altında kalarak ayağını incitiyor. Son incitmesinin ardından biz bir barınağa götürdük. Orada sardılar. Ama ayağı şişince biz sargıyı çözdük. Bir gece sonra köpeğin ayağı başka bir araç tarafından ezildi. Bu sefer tamamen kırıldı. Veteriner arkadaş ile görüştük. Yaşı dolayısıyla ameliyat olamayacağını söylediler" dedi.

Köpeğin tedavisinde herkesin katkısının olmasını istediklerini söyleyen Yeğin, "Biz de bütün arkadaşlara haber verdik. Herkes elinden geldiği kadar yardımcı oldu. Bir veteriner arkadaşımız da bu işin içerisinden çıkabileceğini söyledi. Götürdük oraya. İşlemleri yapıldı. Yaklaşık 15 gündür orada Limon. Tekrar sağa sola koşup da ayağını tekrar kırmasın diye özellikle dışarıya çıkartmıyoruz. Buradaki tabelada yazan isimler de gönüllü arkadaşlarımız. Kendi isimlerini buraya kendileri yazdırdılar. Tamamını ödemek isteyen, hatta fazlasını ödemek isteyenler oldu. Biz herkesin katkısının olmasını istedik ve bu şekilde bir şey yaptık. Şu anda parası hazır. Limon'un tedavisinin tamamlanmasını bekliyoruz. Veteriner arkadaşımız bir 15-20 gün daha kalmasını istiyor. Biz de Limon'un bu süreçte tamamen iyileşmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Bugün 12:02 TSİ DHA Kocaeli- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Yarın yağmur var mask
Yarın yağmur var
Denizde ikincil boğulmaya dikkat mask
Denizde ikincil boğulmaya dikkat
Pucca'ya hapis şoku mask
Pucca'ya hapis şoku
Bakırın başkenti Murgul mask
Bakırın başkenti Murgul
Gölcük Rotary’de devir teslim yapıldı mask
Gölcük Rotary’de devir teslim yapıldı
Ölmek üzere olan kirpiyi kurtarmak için kilometrelerce yol geldi mask
Ölmek üzere olan kirpiyi kurtarmak için kilometrelerce yol geldi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Gebze'de metro projesi bekleyecek mask
Gebze'de metro projesi bekleyecek
İzmit Belediyesi'nde şok istifa mask
İzmit Belediyesi'nde şok istifa
Halil Vehbi Yenice'den çarpıcı beğeni mask
Halil Vehbi Yenice'den çarpıcı beğeni
İzmit'te zaman durdu mask
İzmit'te zaman durdu
Komşu çocuğuna taciz mahkemede mask
Komşu çocuğuna taciz mahkemede
Küçük kuzenleri birlikteliğe zorlayan anne- babaları tutuklandı mask
Küçük kuzenleri birlikteliğe zorlayan anne- babaları tutuklandı

GALERİ

Tomara’nın güzel misafirleri kameralara takıldı mask
Tomara’nın güzel misafirleri kameralara takıldı
Patisiyle kapıyı açan kedi fenomen oldu mask
Patisiyle kapıyı açan kedi fenomen oldu
Martılı Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor mask
Martılı Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor
Sık sık diyet değiştirenler Yo Yo sendromuna yakalanıyor mask
Sık sık diyet değiştirenler Yo Yo sendromuna yakalanıyor
72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu mask
72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu
Los Angeles tebeşirle boyandı mask
Los Angeles tebeşirle boyandı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL