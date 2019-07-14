Başkan Hürriyet çocuklarla pür neşe!

İzmit Yenişehir Spor Kulübü’nü ziyaret eden İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet çocuklarla tenis keyfi yaşadı.

BAŞKAN AKKUZU KARŞILADI

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, tenis, futbol ve atletizm alanlarında spor yapan sporcuların yer aldığı İzmit Yenişehir Spor Kulübü’nü ziyaret etti. Ziyarette İzmit Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Uğur Koştur ve İzmit Belediyesi Spor Müdürü Mithat Ağa da yer alırken Başkan Hürriyet ve beraberindekileri İzmit Yenişehir Spor Kulübü Başkanı Erdoğan Akkuzu karşıladı. Genç Başkan çocukların tenis maçını izlerken kendisi de maça katılarak küçük sporcularla tenis oynamayı ihmal etmedi.

ÇOCUKLARIMIZ BİZİM GELECEĞİMİZ

Çocuk dostu bir belediyecilik anlayışı içinde hareket ettiklerinin altını çizen Başkan Hürriyet, “İzmit Yenişehir Spor Kulübü’nde tenis, futbol ve atletizm alanlarında ter döken çocuklarımızı ziyaret ederek küçük sporcularımızın antrenmanlarını izledik. Çocuklarımız bizim geleceğimiz ve çocuk dostu İzmit Belediyesi olarak geleceğimizi sağlam temeller atarak inşa etmek istiyoruz. Yenişehir Kulüp Başkanı Erdoğan Akkuzu ve hocalarımıza çocuklarımıza gösterdiği ehemmiyetten ötürü teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.