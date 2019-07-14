Gençlik kamplarında enerji depoluyorlar

Samanlı Dağları’nın eteklerindeki Aytepe yaylasında inşa edilen Diriliş (1-Bayan, 2-Erkek) Gençlik Kampları ziyaretçilere eşsiz bir ortam sunuyor.

BETONA İZİN YOK

Bunaltıcı yaz sıcaklarını unutturan kamplarda hayatın bireyselleştirdiği yaşam kültüründen; katılımcı, paylaşımcı, birlik ve beraberlik içinde bir ortamı misafirlerle paylaşıyor. Betona hiçbir şekilde yer verilmemiş kamplar, gelen misafirlerin kısa bir süreliğine de olsa şehrin kalabalığından ve beton yapılardan uzak kalmasına imkân sağlıyor.

ETKİNLİKLERLE DOLU BİR KAMP

Kampların en güzel yanlarından biri de telefon ve televizyon gibi teknolojik aletlerin kullanılmaması. Gençlik kamplarında yaz aylarında birbirinden farklı etkinlikler yapılırken; sosyal, kültürel, zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkıda bulunuluyor. Kamplarda futbol ve voleybol sahaları bulunurken parkurlar, pentatlon, paintball, masa tenisi, badminton, okçuluk, matrak, jenga, tabu, mangala ve mayın tarlası gibi birçok etkinlik yapılıyor.