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Hyundai şampiyon Haddini Bilbao!

Hyundai Assan’da geleneksel olarak düzenlenen futbol turnuvasının 13.’sü sona erdi.
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Hyundai Assan’da geleneksel olarak düzenlenen futbol turnuvasının 13.’sü sona erdi. Final gününde Başkan Ickkyun Oh, Fabrika Müdürü Ku Yong Jung ve Üretim Müdürü Uygur Koşal da yer aldı. Fabrika çalışanları Güney Kore’de yaygın şekilde oynanan Ayak Tenisi (Jokgu) sporuyla tanıştı.

 YAĞMUR ALTINDA NEFİS FİNAL

Futbol turnuvasında 29 takımdan toplam 319 oyuncu şampiyonluk mücadelesi verirken, ilk kez oynanan ayak tenisine ise 13 takımdan 65 sporcu katıldı. Futbol turnuvası final maçı Haddini Bilbao ile Montaj Özel Harekat takımları arasında gerçekleşti. Montaj bölümünden iki takımın karşılaştığı maç, yağmur altında kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. Zorlu mücadele sonunda şampiyonluk kupasını kaldıran takım Haddini Bilbao oldu. 

 TAKIM RUHUNU YAKALAMAK ÖNEMLİ

Güney Kore’de “Jokgu” ismiyle bilinen ve yaygın şekilde oynanan Ayak Tenisi HAOS voleybol sahasına taşındı. Bu yıl ilki gerçekleştirilen ayak tenisi turnuvası finalinde de keyifli anlar yaşandı. Hyundai Assan çalışanları etkinlikleri ve sosyal sorumluluk çalışmalarıyla spor konusuna dikkat çekerek hareketli ve sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekti. Takım ruhunu çalışmanın yanında spor sahalarında da hissettiren çalışanlar güzel bir gün geride bıraktı.

 

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