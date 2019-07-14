Gölcükspor’da seçme izdihamı

3.Lig 3. Grup’ta mücadele edecek olan Gölcükspor’da futbolcu seçmelerine çok yoğun bir ilgi vardı. İhsaniye Stadı’ndaki seçmeleri Gölcükspor Teknik Direktörü Taner Gülleri ve ekibi, Gölcükspor Sportif Direktörü Ömer Faruk Uzuner ve Gölcüksporlu yöneticiler yakından takip etti.
İL DIŞINDAN DA GELDİLER
Yüzlerce futbolcu adayı arasından seçim yapmak için sıkı bir disiplin içerisinde futbolculara bakan Kırmızı Siyahlılar bol bol not tuttu. İlimizin yanı sıra İstanbul, Yalova, Bursa, Sakarya, Balıkesir, Zonguldak, Bolu, İzmir ve Diyarbakır’dan Gölcükspor’un seçmelere gelen 17-23 yaş arasındaki futbolcular Gülleri’nin dikkatini çekmek kıyasıya mücadele etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz