Bekirderespor temeli sağlam kuruyor!

İlimizin köklü kulüplerinden, Bekirderespor’da futbol akademisi çeşitli yaş gruplarında çalışmalarını Cumartesi ve Pazar günleri Stat 2000’de gerçekleştiriyor. Saat 10.00 ile 20.00 arasında arasındaki antrenmanlar neşe içerisinde devam ederken küçük futbolcular sıcak havaya aldırış etmiyor. Kulübe ait otobüs ile antrenmanlara gelen minik sporcular öte yadan Salı ve Perşembe günleri 17.00-19.00 saatleri arasında antrenmanlarını Cephanelik Stadı’nda yapıyor. Yaz futbol okulu kayıtlarına 6-13 yaş arasındaki sporcuların yer aldığı Sarı Siyahlılarda antrenmanlar yıl boyu sürüyor.

BEKİRDERESPOR FUTBOL AKADEMİSİ ÇALIŞMA SAATLERİ

CUMARTESİ-PAZAR-STAT 2000

2008-2009 Yaş Grupları: 10.00-11.00

2010-2011 Yaş Grupları: 11:00-12:00

2012-201 ve 2014 Yaş Grupları: 12:00-13:00

SALI VE PERŞEMBE - CEPHANELİK STADI

2005-2006-2007-2008-2009 Yaş Grupları - 17:00-19:00

İLETİŞİM

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