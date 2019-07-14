Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile beşinci dönemine başlayan Murat Aydın’a ziyaretler devam ediyor. Ak Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, bu sezon Süper Amatör Lig’e yükselen Darıca Kültür ve Martı Spor Kulübü yönetimi, 1. Amatör Lig’de mücadele edecek olan Gültepespor yönetimi, BAL’da mücadele edecek olan Kullarspor yönetimi ve ikinci amatör ligde mücadele edecek olan MAP Kavaklıspor yönetimi KASKF Başkanı Murat Aydın’ı ziyaret ederek, Aydın’a başarı diledi. Aydın ise ziyaretlerinden ötürü tüm konuklarına şükranlarını sundu.