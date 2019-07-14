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Ve Kocaelispor zirveye çıktı!

Ve Kocaelispor zirveye çıktı! Asım Gündoğdu - Malzemeci Yeni yönetim, yeni teknik adam, yeni sezon ve yeni umutlar… Ve Halkın Takımı Kocaelispor sahne aldı! Yeşil Siyahlılarda 2019-2020 sezonu hazırlıkları resmen başladı.

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Yeni yönetim, yeni teknik adam, yeni sezon ve yeni umutlar… Ve Halkın Takımı Kocaelispor sahne aldı! Yeşil Siyahlılarda 2019-2020 sezonu hazırlıkları resmen başladı.

 27 KİŞİLİK FUTBOLCU KADROSU

Kocaelispor’da yeni sezon hazırlıkları başladı. 1600 metre yükseklikte, Kocaeli’yi en güzel gören yerden, Kartepe’den şehri selamlayacak olan Körfez, 21 günlük yoğun kamp için yeşil zemine ayak basıyor. Son olarak anlaşılan, kaptanlar Hamza Mutlu, Murat Soner Başak, Kadir Öge ve Can Emre Yücel ile birlikte toplam 27 futbolcunun yer aldığı ve günde 3 antrenmanın yapılacağı kamptaki ilk hazırlık maçı Beşiktaş ile olacak. Karşılaşma 21 Temmuz Pazar günü İstanbul Riva Tesisleri’nde saat 18.30’da başlayacak.

 KORUKIR’DAN İKİNCİ TOPLANTI

Bugün saat 12.00’de İzmit Fuarı içindeki kulüp binası önünden Bekir Soğukoğlu’nun ulaştırma sorumluluğunda Kartepe’ye hareket eden olan kafile otelde öğle yemeğini yedikten sonra Teknik Direktör Engin Korukır ile toplantı yapacak ve dinlenmeye çekilecek. Yeşil Siyahlıların ilk antrenmanı ise saat 17.00’de gerçekleşecek. Çapraz bağlarından operasyon geçiren orta saha oyuncusu Kerem Yıldırım (Büyük) ve kaleci Mertcan Badur kampa katılmazken iki genç futbolcunun fizyoterapist eşliğinde tedavilerine devam edileceği belirtildi. Ahmet AKAY

 KOCAELİSPOR İLK ETAP KAMP KAFİLESİ

Anıl Sarıfakioğlu - Kafile Başkanı

Engin Korukır - Teknik Direktör

Yaşar Kıyar – Yardımcı antrenör

Taşkın Darcan – Yardımcı antrenör

Turan Kaynar - Yardımcı antrenör

Nihat Köksal – Kaleci Antrenörü

Ulaştırma – Bekir Soğukoğlu

Mustafa Ataç – Malzemeci

Asım Gündoğdu - Malzemeci

 FUTBOLCULAR

Hamza Mutlu

Murat Soner Başak

Kadir Öge

Can Emre Yücel

Mesut Özdemir

Sefa Narin

Mert Yavuz

Burak Süleyman

Volkan Mert Korkmaz

Onur Öztonga

Fatih Adıgüzel

Küçük Kerem

Rıza Altıntaş

Melih Süleyman

Gökdeniz Bayraktar

Doğukan Kaya

Mehmet Celil Çelik

Abdullah Berk Karadağ

Yıldıray Berber         

Kemal Can Aydemir

Erkan Gültepe

 ALTYAPIDAN

Emrullah Bayhan 

Doğan Gürbüz

Bedirhan Alkan

Mervan Yiğit

Erol Zöngür

Eren Ocaklı

 

Bugün 12:11 TSİ - Spor

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