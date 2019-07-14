Ve Kocaelispor zirveye çıktı!

Yeni yönetim, yeni teknik adam, yeni sezon ve yeni umutlar… Ve Halkın Takımı Kocaelispor sahne aldı! Yeşil Siyahlılarda 2019-2020 sezonu hazırlıkları resmen başladı.
27 KİŞİLİK FUTBOLCU KADROSU
Kocaelispor’da yeni sezon hazırlıkları başladı. 1600 metre yükseklikte, Kocaeli’yi en güzel gören yerden, Kartepe’den şehri selamlayacak olan Körfez, 21 günlük yoğun kamp için yeşil zemine ayak basıyor. Son olarak anlaşılan, kaptanlar Hamza Mutlu, Murat Soner Başak, Kadir Öge ve Can Emre Yücel ile birlikte toplam 27 futbolcunun yer aldığı ve günde 3 antrenmanın yapılacağı kamptaki ilk hazırlık maçı Beşiktaş ile olacak. Karşılaşma 21 Temmuz Pazar günü İstanbul Riva Tesisleri’nde saat 18.30’da başlayacak.
KORUKIR’DAN İKİNCİ TOPLANTI
Bugün saat 12.00’de İzmit Fuarı içindeki kulüp binası önünden Bekir Soğukoğlu’nun ulaştırma sorumluluğunda Kartepe’ye hareket eden olan kafile otelde öğle yemeğini yedikten sonra Teknik Direktör Engin Korukır ile toplantı yapacak ve dinlenmeye çekilecek. Yeşil Siyahlıların ilk antrenmanı ise saat 17.00’de gerçekleşecek. Çapraz bağlarından operasyon geçiren orta saha oyuncusu Kerem Yıldırım (Büyük) ve kaleci Mertcan Badur kampa katılmazken iki genç futbolcunun fizyoterapist eşliğinde tedavilerine devam edileceği belirtildi. Ahmet AKAY
KOCAELİSPOR İLK ETAP KAMP KAFİLESİ
Anıl Sarıfakioğlu - Kafile Başkanı
Engin Korukır - Teknik Direktör
Yaşar Kıyar – Yardımcı antrenör
Taşkın Darcan – Yardımcı antrenör
Turan Kaynar - Yardımcı antrenör
Nihat Köksal – Kaleci Antrenörü
Ulaştırma – Bekir Soğukoğlu
Mustafa Ataç – Malzemeci
Asım Gündoğdu - Malzemeci
FUTBOLCULAR
Hamza Mutlu
Murat Soner Başak
Kadir Öge
Can Emre Yücel
Mesut Özdemir
Sefa Narin
Mert Yavuz
Burak Süleyman
Volkan Mert Korkmaz
Onur Öztonga
Fatih Adıgüzel
Küçük Kerem
Rıza Altıntaş
Melih Süleyman
Gökdeniz Bayraktar
Doğukan Kaya
Mehmet Celil Çelik
Abdullah Berk Karadağ
Yıldıray Berber
Kemal Can Aydemir
Erkan Gültepe
ALTYAPIDAN
Emrullah Bayhan
Doğan Gürbüz
Bedirhan Alkan
Mervan Yiğit
Erol Zöngür
Eren Ocaklı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz