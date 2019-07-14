Halil Zengin’e anlamlı hediye

Süper Amatör Lig takımlarından Bağdatspor, kendilerine destek olanları unutmuyor. Bu anlamda Bağdatspor’a yönetici olarak hizmet etmiş Halil Zengin’e çocuklarıyla beraber çekilmiş fotoğraf hediye ederken, Başkan Levent Urak “Kulübümüze vermiş olduğu maddi manevi desteklerden dolayı Halil Zengin abimize teşekkür ederiz” dedi.