Halil Zengin’e anlamlı hediye

Süper Amatör Lig takımlarından Bağdatspor, kendilerine destek olanları unutmuyor. Bu anlamda Bağdatspor’a yönetici olarak hizmet etmiş Halil Zengin’e çocuklarıyla beraber çekilmiş fotoğraf hediye ederken, Başkan Levent Urak “Kulübümüze vermiş olduğu maddi manevi desteklerden dolayı Halil Zengin abimize teşekkür ederiz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz