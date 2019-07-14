Kocaeli’nin yükselen değeri 41 Futbol Kulübü!

41 Futbol Kulübü’nün genç ve başarılı antrenörü Erdal Demirören ile takımın idari işler sorumlusu Murat Şahin spor servisimizi ziyaret etti. Demirören ve Şahin, 41 Futbol Kulübü’nün her geçen gün çok saha sağlam bir yapıya büründüğünü, ailenin her geçen gün büyüdüğünü belirtti.

KOCAELİ VE TÜRK FUTBOLUNA HİZMET

Alt yaş grupları ile dikkat çeken, geride bıraktığımız sezon U-14 yaş grubu ile Türkiye şampiyonası finallerine çok yaklaşan, tüm yaş gruplarında da çıktığı toplam 118 maçta 94 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 yenilgi ile göz kamaştıran 41 Futbol Kulübü’nde genç teknik adam Erdal Demirören ve idari işler sorumlusu Murat Şahin, kulübün çok sağlam temellere sahip olmaya başladığını, Kocaeli ve Türk futboluna yeni yetenekler kazandırmaya devam edeceğini belirtti.

5 YAŞINDAN 17 YAŞINA KADAR

Başkanlığını Akın Ziya Ünal’ın yaptığı ve henüz 5 yaşında olmasına karşın kentin parmakla gösterilen kulüpleri arasında giren 41 Futbol Kulübü futbolcu üretimine ara vermeden devam ediyor. Kulüpte futbol okulu çalışmalarını Çarşamba, Cumartesi ve Pazar günleri Yahya Kaptan Life Ekspres tesisleriile yine Yahya Kaptan’da yer alan Ferruh Duygu Tesisleri’nde saat 09.00 ile 12.30 saatleri arasında yapıyor. 12’den 17 yaşına kadar yer alan yarışmacı gruplarsa antrenmanlarını Suadiye Sinan Sipahi Stadı’nda yapıyor.

U-14 YAŞ GRUBU PARLADI

Yaklaşık 80’i futbol okulu olmak üzere toplamda 200’ün üzerinde bir futbolcu ordusuna sahip olan 41 Futbol Kulübü, yarışmacı tüm gruplarda oldukça başarılı oluyor. Erdal Demirören’in çalıştırdığı U-14 takımı da bu yılhayli dikkat çekti. Grubunu 14’te 14 yaparak bitiren, Play-Off’ta da 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik ile Türkiye Şampiyonası’na katılan 41 FK, 1. Kademe finalinde İstanbul Damlaspor’u 3-1 mağlup edip ikinci kademeye kaldı. 41 FK, Eskişehir’deki ikinci tur ilk maçında Sakarya’ya yenildi. Ekip ikinci maçta Bursa Yeni Karaman’ı 2-0 mağlup etti ancak Yeni Karaman’ın Sakarya’ya mağlup olmasıile Türkiye finallerini kaçırmış oldu.

ÜNİVERSİTELİ GENÇ ANTRENÖRLER DE ÇALIŞIYOR

Koordinatörlüğünü Erdal Demirören’in yaptığı kulübün futbol okulunda Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu Faik Emre Bayrak ile üniversite öğrencileri Burcu Özkan ile Serhat Saylık da yer alırken, yine üniversiteli genç antrenör Alperen Oğuz ise U-12,13 ve 14 yaş gruplarını çalıştıran Orhan Filiz’e yardımcılık yapıyor.

BAŞKAN ÜNAL VE YÖNETİMİ ÇOK GAYRETLİ

Genç ve başarılı teknik adam Erdal Demirören, teknik ekip arasındaki samimiyetin birlik ve beraberliği getirdiğini, aradaki bu dayanışmanın da saha içine de olumlu yansıdığını belirtti. Murat Şahin ise başkan Akın Ziya Ünal ve yönetimin çok önemli gayretlerinin olduğunu, kurumsal anlamda da örnek gösterilen bir kulüp haline geldiklerini belirtti ve sporcu velilerinin gönüllü yöneticilik yaparak yükü paylaştıklarını vurguladı.

41 FUTBOL KULÜBÜ TEKNİK KADROSU

İdari İşler Sorumlusu: Murat Şahin

İlhan Karabulut: U-17

Hasan Hüseyin Türe: Alt Yapı Koordinatörü ve U-16

Erdal Demirören: Futbol Okulu Koordinatörü ve U-15

Orhan Filiz: U-12,13 ve 14

Kaleci Antrenörü: Selim Baytören

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