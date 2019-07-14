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Bala’nın askerleri

Son yıllarda alt yapıya verdiği önem ile dikkat çeken Çubuklu Balaspor’da Yeşil Beyazlı çocuklar sıcak ve nemli havaya karşın antrenmanlarına ara vermeden devam ediyor.
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Son yıllarda alt yapıya verdiği önem ile dikkat çeken Çubuklu Balaspor’da Yeşil Beyazlı çocuklar sıcak ve nemli havaya karşın antrenmanlarına ara vermeden devam ediyor. 9 yaş grubu futbolcuları yoğun çalışma arasında eğlenmeyi de es geçmiyor. İstasyon plakalarını kafalarına geçiren geleceğin yıldızları asker selamı çakmayı ihmal etmedi.

 

Bugün 18:00 TSİ - Spor

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