Bala’nın askerleri

Son yıllarda alt yapıya verdiği önem ile dikkat çeken Çubuklu Balaspor’da Yeşil Beyazlı çocuklar sıcak ve nemli havaya karşın antrenmanlarına ara vermeden devam ediyor. 9 yaş grubu futbolcuları yoğun çalışma arasında eğlenmeyi de es geçmiyor. İstasyon plakalarını kafalarına geçiren geleceğin yıldızları asker selamı çakmayı ihmal etmedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz