Bala’nın askerleri

Son yıllarda alt yapıya verdiği önem ile dikkat çeken Çubuklu Balaspor’da Yeşil Beyazlı çocuklar sıcak ve nemli havaya karşın antrenmanlarına ara vermeden devam ediyor. 9 yaş grubu futbolcuları yoğun çalışma arasında eğlenmeyi de es geçmiyor. İstasyon plakalarını kafalarına geçiren geleceğin yıldızları asker selamı çakmayı ihmal etmedi.