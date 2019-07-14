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"Orası Umut değil, Umutsuztepe"

Başında doğduğu kitle ile Türkiye'yi hüzne boğan ve geçtiğimiz günlerde de ameliyat edilerek yaşama bağlanan Elif bebeğin dedesi İsmail İnci, torunlarının doğduğu gün Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarının kendilerine, "Bu bebek ölür, umut beklemeyin" dediğini anlattı

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Anne karnındayken teşhisi konulan fakat, anne ve babasının kararı ile dünyaya gelen Elif bebeğin yaşadıkları, hem gazetemiz de hem de ulusal basında haber olarak, Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Geçtiğimiz günlerde ameliyat masasına yatan ve başındaki kitle alınan Elif bebeğin dedesi İsmail İnci, gazetemize Elif bebeğin doğum süreci ve sonrası hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Anne ve babasının Elif bebeği aldırmaya kıyamadığını anlatan dede İsmail İnci, "Torunumuzu dört gözle beklerken, böyle bir sağlık sorunu olduğu ortaya çıktı. Anne ve babasına anlattılar, fakat onlarda biz çocuğumuzu kucağımıza almak istiyoruz deyince, Elif dünyaya geldi. Biz de çocuklarımızın kararına saygı duyduk ve her türlü fedakarlığa göğüs gereceğimizi söyledik. Nitekim öyle de oldu, bebek evimize geldi. Gözümüz gibi baktık" dedi. 

"HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ"

Bebek doğduğu gün doktorların kendilerine, "Bebeğizin yaşama şansı yok" dediğini aktaran İsmail İnci,"Elifimiz doğdu gün, doktorlar bize bebeğin yaşama şansı yok dediler. Biz Allah'ın verdiği canı Allah deyip, eve getirdik. Bize çocuğa nasıl bakılması gerektiği bile söylenmedi, çocuk Umutttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğdu. Ben bundan sonra oraya Umuttepe değil, Umutsuztepe demek istiyorum. Bize umut değil, umutsuzluk aşıladılar. İlgi çok azdı, sonunda olay basına, ardından da bazı milletvekillerimiz ve bakanlığa yansıdı. Elifimizin tedavi şansı doğdu. Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorumuz Adnan Dağçınar kızımızı ameliyat etti ve umarım Elif sağlığına kavuşacak. Ama biz hakkımızı Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne helal etmiyoruz" ifadelerini kullandı. Barış Yahya ÇİNÇİN 

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Yorumlar

(1)
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Izmitli - mahalesef umuttepe üniversite hastanesine elini veren kolunu alamıyor. şehir hastanesi bitince onların da işi bitecek inşallah

Yanıtla . 0Beğen 14 Temmuz 13:26

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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