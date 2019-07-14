Başkan Hürriyet İYİ Partililere teşekkür etti

Lastik İş Sosyal Tesislerinde gerçekleşen ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in ev sahipliğinde gerçekleşen programa İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, İYİ Parti İzmit ilçe Başkanı Pelin Çoştur Filiz, CHP İzmit ilçe Başkan vekili Dalistan Filiz, CHP ve İYİ Partilililer katıldı.

BİRLİKTELİĞİMİZ DEVAM EDECEK

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Millet ittifakı olarak kazandık. Genelde muhalefetiz ama yerelde iktidarız. Başarımız birlikteliğimiz daim olsun. Sahada herkes inanç ve kararlılıkla çalıştı. Bu kararlılığı gösteren yürekli dostlara teşekkür ediyorum. Birlikte çalıştık, birlikte başardık. Kocaeli’nin kalbini aldık. Şanbaz Beye, Pelin Hanıma gösterdikleri uzlaşmacı tavırdan ötürü teşekkür ediyorum. İki genel başkanımıza saygı ve sevgilerimi yolluyorum. Eşit ve adil bir şekilde yönetmeye devam edeceğiz. Asıl işimiz bundan sonra başlıyor. Bundan sonra birbirimizi daha fazla sarıp sarmalamaya ihtiyacımız var. Zamanla birçok sorun halledilecek. Ama zamana ihtiyacımız var. Bundan sonraki süreçte sizlerden ricam sahada gördüğünüz sıkıntıları bizlere bildirin. Bizim gözümüz kulağımız olun” dedi.

HERKESİN BAŞKANI OLACAĞIZ

Konuşmasına devam eden Başkan Hürriyet, “Seçimlerden önce söz verdik. Bizler herkesin başkanı olacağız. Herkesi kucaklayacağız. Ama partizanlık yapanın da arkasında durmayacağız. Önceliğimiz millete hizmet etmek. Görevini bilerek yapmayıp, belediye başkanı kötü görünsün diye çabalayanların gereğini yapacağız. Bundan sonra daha çok bir araya geleceğiz. Seçim varmış gibi çalışmak zorundayız. Her zaman seçim olacakmış gibi çalışmak zorundayız. Kişisel hırslarımızla hareket etme lüksümüz yok. Bu başarıları katlamanın yolu beraberlikten geçiyor. Ayrışma kaybettiriyor. Bu birliktelik her daim sürsün, hakkınızı helal edin” açıklamasında bulundu.

DEĞİŞİMİN MİMARLARIYIZ

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız ise yaptığı konuşmada, “Bu Pazar gününü bizlerle paylaştığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bu ülkede yeni başlangıcı yapanlar sizlersiniz. Yerel iktidarın alınmasının sebebi sizlersiniz. Sizler değişimin mimarlarısınız. İzmit Belediyesini aldık güzel bir ittifak oluşturduk. Her biriniz ayrı gayret sarf ettiniz. Bundan sonraki süreçte daha yakın olacağız. Yarın secim varmış gibi çalışmaya devam edeceğiz. Fatma Hanıma huzurlarınızda çok teşekkür ediyoruz bizleri hiç ayirt etmedi. Seçimden sonra rozeti bırakıp çalışmalarına başladı. İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, “Çok büyük bir başarı elde ettik. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Fatma Başkanımızın hep yanındayız” dedi. CHP İzmit ilçe Başkan vekili Dalistan Filiz ise, İYİ Partililere teşekkür ederek, “Birlikteliğimiz daim olsun” dedi.