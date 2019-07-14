İnönü esnafı kepenk kapatıyor

İzmit'in işlek caddeleri arasında yer alan İnönü Caddesi'nde otobüs güzergahlarının değişmesi sonucu caddede insan kalabalığı azalmıştı. Otobüs güzergahlarının değişmesine ekonomik kriz de eklenince, esnaf kepenk kapatmak zorunda kalmıştı. Cadde üzerinde 30’u aşkın işyerinin kapalı olduğu ve birçoğunun camında ise kiralık yazısı olduğunu görüldü. İnsan trafiğinin azalması eski hareketli günlerinden uzakta olan İnönü Caddesinde yüksek kira bedelleri de yeni dükkanların açılmasını engelliyor.
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Yorumlar
(1 )
41 - Izmit belediyesinin caddeyi hareketlendirecek projesi yokmu
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