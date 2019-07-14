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Tavşancıllıları sevindirecek haber

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Tavşancıl’a PTT Şubesinin açılacağının müjdesini verdi.
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Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir geçtiğimiz günlerde PTT Kocaeli Baş Müdürü Adnan Sert ve AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut’u makamında ağırladı. Yapılan ziyarette Başkan Hamza Şayir ve İlçe Başkanı Osman Akbulut, Tavşancıl Mahallesi’ne PTT şubesi açılması noktasında talepte bulundu. Ziyaret sonrası Dilovası Belediyesi, PTT Şubesinin açılması için süreci başlattı. Yapılan girişimler neticesinde PTT Genel Müdürlüğü Tavşancıl’a PTT şubenin açılması talimatını verdi.

"ORTAK TALEPTİ" 

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Şayir, “Halkımızın kamu kurum ve kuruluşlarının imkânlarından daha hızlı ve daha kolay faydalanabilmesi için Belediye olarak sürekli girişimlerimiz olacak. Seçim sürecinde ve görev sürem dâhilinde yapmış olduğumuz ziyaretlerde Tavşancılda yaşayan vatandaşlarımızın ortak talebi Tavşancıl Mahallemizde bir PTT şubesi açılmasıydı. Bizde, Dilovası Belediyesi olarak mahallemizde şube açılması noktasın da gerekli girişimleri yaptık. Yaptığımız girişimler sonrası AK Parti Kocaeli İl Başkanımız Mehmet Ellibeş ve İlçe Başkanımız Osman Akbulut’un süreci yakından takip etmesi sonucunda kısa sürede şube açılması onayını aldık” dedi.

Bugün 13:23 TSİ İHA Kocaeli- Ekonomi

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