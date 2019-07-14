İzmit'te hırsızlık yaptı, Fethiye'de güneşlenirken yakalandı

İzmit’te bir elektronik eşya mağazasından çaldığı ürünleri internet üzerinden satmaya çalışan şüpheli kadını yakalamak için İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlığın yaşandığı evlere yakın güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, suçu işleyen kişinin 33 yaşındaki N.B. adlı kadın olduğunu tespit etti. Daha sonra N.B.’nin Fethiye Ölüdeniz’de olduğunu belirleyen polis ekipleri, kadını plajda güneşlendiği sırada gözaltına aldı. 33 yaşındaki N.B. adlı kadının sadece İzmit’te değil, İstanbul, Rize Samsun ve Amasya’da da çeşitli hırsızlık olaylarına karıştığı öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.