Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:39 TSİ- Yaşam G: Bugün 13:40 TSİ

İstanbul’un yanı başındaki saklı cennet keşfedilmeyi bekliyor

Kocaeli’de şelaleleri, göletleri ve doğal güzellikleri ile büyüleyen Serindere Kanyonu, keşfedilmeyi bekliyor.
mask
mask
mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Yuvacık Barajı bölgesinde bulunan Serindere Kanyonu ziyaretçilerini büyülüyor. Şelalesi, yürüyüş parkuru ile bölge halkı tarafından büyük ilgi gören kanyon, İzmit kent merkezine sadece 26 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yürüyüş parkurları içerisinde yer alan Serindere Kanyonu gizli kalmış doğal güzelliği ile doğaseverler tarafından keşfedilmeyi bekliyor. İstanbul’un yanı başında bulunan Kocaeli’deki kanyon, 8 kilometreden fazla uzunluğa sahip yürüyüş parkuru ile trekking ve hiking tutkunlarına doğa ile iç içe dört mevsim spor yapma imkanı sunuyor.

Her mevsim farklı güzel 

Kocaeli’nin ve bölgenin en zorlu kanyonu olma özelliğini de taşıyan Serindere Kanyonu’nda havuz şeklinde pek çok gölet bulunuyor. 8 kilometre uzunluğa sahip olan Serindere Kanyonu yükseklikleri 10 ile 20 metre arasında değişen 6 adet şelaleyi içerisinde barındırıyor. Her mevsimde farklı bir güzellik barındıran Serindere, kuş ve şelalelerin sesleri ile karışan bir atmosfer oluşturuyor. Macera dolu rotalarıyla doğa yürüyüşünün vazgeçilmez adresi olmaya başlayan kanyonda parkurların yer yer genişliği 3 metreye kadar düşüyor. Sarp kayalıklar arasından ilerleyerek şelale ve çağlayanları, suyun derinleştiği bölgeler geçildiğinde manzarası ile büyüleyen bir bölgeye ulaşılıyor.

Doğal havuzlarda yüzme imkanı

Kanyondaki yürüyüşünü tamamlayan vatandaşlar, genişleyen vadide yürüyüşe devam edebiliyor. Patika yolların ardından ormana ulaşabilen doğaseverleri burada küçük bir şelalenin aktığı gölet karşılıyor. Doğaseverlere bu gölde yüzme olanağı tanınıyor. Doğal güzellikler ile ziyaretçilerini bekleyen kanyon hakkında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan “Kocaeli Yürüyüş Parkurları” mobil uygulamasından bilgi edinilebiliyor.

Bugün 13:39 TSİ İHA Kocaeli- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Yarın yağmur var mask
Yarın yağmur var
Denizde ikincil boğulmaya dikkat mask
Denizde ikincil boğulmaya dikkat
Pucca'ya hapis şoku mask
Pucca'ya hapis şoku
Bakırın başkenti Murgul mask
Bakırın başkenti Murgul
Gölcük Rotary’de devir teslim yapıldı mask
Gölcük Rotary’de devir teslim yapıldı
Ölmek üzere olan kirpiyi kurtarmak için kilometrelerce yol geldi mask
Ölmek üzere olan kirpiyi kurtarmak için kilometrelerce yol geldi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Gebze'de metro projesi bekleyecek mask
Gebze'de metro projesi bekleyecek
İzmit Belediyesi'nde şok istifa mask
İzmit Belediyesi'nde şok istifa
Halil Vehbi Yenice'den çarpıcı beğeni mask
Halil Vehbi Yenice'den çarpıcı beğeni
İzmit'te zaman durdu mask
İzmit'te zaman durdu
Komşu çocuğuna taciz mahkemede mask
Komşu çocuğuna taciz mahkemede
Küçük kuzenleri birlikteliğe zorlayan anne- babaları tutuklandı mask
Küçük kuzenleri birlikteliğe zorlayan anne- babaları tutuklandı

GALERİ

Patisiyle kapıyı açan kedi fenomen oldu mask
Patisiyle kapıyı açan kedi fenomen oldu
Martılı Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor mask
Martılı Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor
Sık sık diyet değiştirenler Yo Yo sendromuna yakalanıyor mask
Sık sık diyet değiştirenler Yo Yo sendromuna yakalanıyor
72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu mask
72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu
Los Angeles tebeşirle boyandı mask
Los Angeles tebeşirle boyandı
Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü mask
Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL