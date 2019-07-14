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Kendi kahvehanesinde vuruldu

Dün akşam İzmit Çubuklu Bala Köyü'nde meydana gelen silahla yaralama olayının detayları ortaya çıktı

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Olay, dün akşam saatlerinde İzmit Çubuklu Bala Köyü'nde meydana geldi. İddialara göre; M.F. isimli şahıs, akşam saatlerinde köy kahvesine giderek, yanında bulunan tabancayı çıkartıp bir anda Osman Bayrak'a ateş açtı. Olayda Osman Bayrak vurularak yaralandı. Olayın ardından saldırgan kaçarken, bölgeye jandarma ve sağlık ekibi çağrıldı. Yaralı Bayrak, Özel Konak Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kasığından vurularak ağır yaralanan Osman Bayrak’ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, silahlı saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Bayrak'ın vurulduğunu haber alan yakınları ve köylüler hastaneye akın etti. Yaralı Osman Bayrak'ın Polisan fabrikasında çalıştığı, Bayrak ile saldırgan M.F. arasında daha önceden tartışma yaşandığı öğrenildi. Silahlı saldırgan M.F. ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. M.F.'nin 2017 yılında kendi kahvehanesinde silahla vurulduğu ortaya çıktı. Husumetlisi tarafından vurulan M.F. bu olayda ağır yaralanmıştı.
   SALDIRGAN 

YARALI 

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