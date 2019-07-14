Yaşlı adama araba çarptı

Olay, Karamürsel Kayacık Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. H.Ç. adlı şahsın kullandığı araç, karşıdan karşıya geçmek isteyen 80 yaşındaki Necati Baş'a çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, 80 yaşındaki talihsiz adam Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Necati Baş isimli vatandaşın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Baş'a çarpan sürücünün ise emniyete götürüldüğü kaydedildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz