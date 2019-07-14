Yaşlı adama araba çarptı

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Olay, Karamürsel Kayacık Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. H.Ç. adlı şahsın kullandığı araç, karşıdan karşıya geçmek isteyen 80 yaşındaki Necati Baş'a çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, 80 yaşındaki talihsiz adam Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Necati Baş isimli vatandaşın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Baş'a çarpan sürücünün ise emniyete götürüldüğü kaydedildi.

