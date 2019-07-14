"15 Temmuzlar bir daha yaşanmasın "

Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, yakın tarihin dönüm noktalarından biri olan Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle kaybedilen şehitlere bir kez daha Allah'tan rahmet dilediğini ve benzer acılarının tekrarlanmamasını ümit ettiğini dile getirdi. Hürriyet yayınladığı mesajında, “15 Temmuz hain darbe darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçti. Demokrasiye, milletin özgürlük ve bağımsızlığına kasteden hainler, milletin gücünü ve iradesini yenemedi. Dünyanın en kanlı ve sinsi terör örgütlerinden biri olan FETÖ'nün ülkemiz demokrasisine yönelik darbe girişiminin başarısız kılınması halkımızın topyekûn olarak parlamenter demokrasimize sahip çıkmasıyla sağlanmıştır.

15 Temmuz’ların bir daha yaşanmaması için bu ibret verici olaydan ders alıp devleti başka tehlikeli ittifakların tuzağından uzak tutmak şarttır. Bu zehrin panzehri Ebedi Baskomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine, ortak değerlerimize, demokratik, laik cumhuriyete ve sosyal hukuk devletine sıkı sıkı sarılmaktır. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3.yıl dönümünde, vatanımız, bağımsızlığımız ve demokrasi için canını vermiş, bütün şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.