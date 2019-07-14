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Akar: Belediyeler faize çalışıyor

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, AKP döneminde faize ödenen tutarların her geçen gün arttığını belirterek sadece 2019 yılının ilk 5 ayında devletin 38 Milyar TL faiz ödediğini söyledi.

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CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, belediyelerin mevcut borçları hariç, fazilerini bile ödemekte zorluk çektiğini belirterek, bir takım açıklamalarda bulundu.  2018 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin faize ödediği tutarın 185 Milyon TL olduğunu aktaran CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, özellikle Büyükşehir ve Darıca Belediyesinin faiz giderlerinin her yıl katlanarak arttığını söyledi. 2016 ve 2017 yıllarında Darıca Belediyesinin faiz giderlerinin Sayıştay raporlarında 2016 yılı için 1 Milyon 400 Bin, 2017 yılı için 2 Milyon 568 Bin TL olduğunu belirten Akar, 2018 yılında Darıca Belediyesinin öngörülen faiz giderinin 2 Milyon 300 Bin TL olduğunu ama gerçekleşmenin yüzde 208 gibi bir artışla 4 Milyon 785 Bin TL olduğunu söyledi.

"SEÇİM SPONSORU BELEDİYELER Mİ"

Seçim dönemlerinde belediyelerdeki Özel Kalem, Temsil Giderleri ve Faiz giderlerinin dikkat çekici olduğunu kaydeden CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Büyükşehir Belediyesinin 2016 yılında 5 Milyon TL olan Özel Kalem giderlerinin  referandumun yapıldığı2017 yılında 10 Milyon’un üzerinde olduğu milletvekili seçimlerinin yapıldığı 2018 yılında bu rakamın 12 Milyona dayandığını söyledi. Kocaeli Belediyelerindeki faiz giderlerine ilişkin örnekler veren Akar, 2018 yılında Kartepe Belediyesinin 837 Bin TL, Körfez Belediyesinin 2,5 Milyon TL gibi fahiş faiz ödemelerinde bulunduğunu, Darıca Belediyesin de ise her yıl temsil ve faiz giderlerindeki artışların dikkat çekici yükseklikte olmasına rağmen 2018 yılında bu iki kalemin 8 Milyon TL’yi bularak rekor kırdığını söyledi.Bu durum ise Darıca Belediyesi AKP’nin seçim sponsoru mu acaba sorusunu akıllara getiriyor dedi. 2019 yılında yine seçimlerin gerçekleştiğini belirten CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar bu yılsonunda açıklanacak olan faaliyet raporlarının önemli olduğunun altını çizerek halkımızdan vergileri hizmet için alıyorlar ama özellikle 2 yıldır seçimlerle birlikte bu vergileri har vurup harman savuruyorlar dedi.

 

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Yorumlar

(1)
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Suadiye - Haklısın haydar abi

Yanıtla . 1Beğen 14 Temmuz 17:50

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