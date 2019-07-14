Ellibeş’ten Karamürsel çıkarması

İlçe turlarını sürdüren AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, geçtiğimiz günlerde Karamürsel’de bir dizi temasta ulundu. İl başkan yardımcıları Av. Halit Çokan, Muharrem Top, il yöneticileri Veli Haldız, Serkan Ateş ve Muharrem Küçük ile birlikte önceki günü Karamürsel’de geçiren Ellibeş’e ziyaretlerinde Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve AKP Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel de eşlik etti.

KAYMAKAM ZİYARETİ!

İlçe turu kapsamında Karamürsel’i baştan sona gezen Ellibeş’in sabah erken saatlerde başlayan programı gece geç saatlerde sona erdi. Göreve geldikten sonra gönül siyaseti yapacaklarını ve halka daha fazla iç içe olacaklarını belirten il başkanı Ellibeş, Karamürsel’de Kaymakamı Ahmet Narinoğlu’nu da makamında ziyaret etti.

ÇOCUKLARA ÖZEL İLGİ

Ellibeş, Karamürsel turuna Pazarköyü ziyareti ile başladı. İlçe halkı ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Ellibeş, Pazarköy’de Ayşe Özyıldırım’ın meşhur cevizli çörek ve erik suyu ikramıyla karşılandı. Buradan İlim Yayma Cemiyeti’nin yurdunu ziyaret eden ve çocuklarla ilgilenen Ellibeş, “İlim Yayma Cemiyeti’mizin Karamürsel’deki yurdunda gördüğüm manzara karşısında büyük mutluluk yaşadım” dedi.

ÇARŞIYI DOLAŞTI

ESNAFLA BULUŞTU

Ellibeş ve beraberindekiler daha sonra AKP 4 Temmuz Mahallesi İrtibat Bürosu, Gaziler Derneği, Karabali Camii cemaati, geçmiş dönem meclis üyesi Recai Bayraktar, İsmail'in Çay Ocağı ve FSM Bulvarı esnafı ile buluştu. Mimarisiyle ilçenin dikkat çeken Sarıkum Camii'nde akşam namazını kılan Ellibeş, burada cemaatin isteğiyle hatıra fotoğrafı da çekildi.

DUYGUSAL ZİYARETLER

Ellibeş’in ziyaretlerinde duygusal anlar da yaşandı. Karamürselli şehit Hüseyin Güldal'ın ailesine konuk olan Ellibeş, “Vatan için canını feda eden evlatlarımızı ebediyen gönüllerimizde yaşatıyor ve hepsine minnet duyuyoruz. Şehidimizin aziz ruhuna dua ederek bir kez daha yâd ettik” dedi. Buradan devlet sporcusu unvanlarını kazanan altın kemer sahipli başpehlivanlarımız Aydın Demir ile Ahmet Taşçı’ya da konuk olan Ellibeş’in son durağı ilçe teşkilatı oldu. Gece yarısına yakın ana kademe, gençlik ve kadın kollarıyla meclis üyelerinin yer aldığı toplantıya katıldı. Ellibeş burada teşkilatın tek vücut olmasını, diri ve iri kalmasını istedi. Saha çalışmalarına ara verilmemesini belirtti.