Aras, Erdoğan’ı Titanic’e Babacan’ı filikaya benzetti

Yeniden Refah Partisi (YRP) İl yönetim kurulunun haftalık toplantısı önceki gün yapıldı. il başkanı Mehmet Aras başkanlığında yapılan toplantıda yerel ve ulusal gündemin değerlendirildiği toplantı öncesinde parti yöneticileri yeni il binasını dolaştı. Bu arada yeni parti binasının açılışının önümüzdeki günlerde yapılacağını dile getirdi. Yeniden Refah Partisi (YRP) İl yönetim kurulunun haftalık toplantısı önceki gün yapıldı. il başkanı Mehmet Aras başkanlığında yapılan toplantıda yerel ve ulusal gündemin değerlendirildiği toplantı öncesinde parti yöneticileri yeni il binasını dolaştı. Bu arada yeni parti binasının açılışının önümüzdeki günlerde yapılacağını dile getirdi.

“DÜZELME SİNYALİ YOK”

Öte yandan temmuz ayı divan toplantısının 21 Temmuz Pazar günü saat 16.00’da, Körfez Belediyesi Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde yapılacağı belirtildi. Divana devlet eski bakanlarından Prof. Dr. Sacit Günbey de katılacak. Toplantıda konuşan il başkanı Mehmet Aras, ülkenin iyiye gitmediğini, gelen şehit haberleri sayısının giderek arttığını dile getirdi ve “Ekonominin bozuk olmasına rağmen ufukta düzelme sinyali görünmüyor” dedi.

“BABACAN FİLİKASI”

AKP hükümeti ile ilgili olarak “Titanic, 31 Mart’ta su almaya başladı” benzetmesini yapan Aras, “Geminin yardımcı kaptanlarından bazıları filikaları suya indirmeye başlamışlar. Bu filikalardan birisi de Babacan filikasıdır. Bu eski yardımcı kaptan, bugün kendisini Barbaros Hayrettin Paşa zannetmektedir. Titanic’ten ne hayır gördük ki, bunun filikasından bir hayır görelim. Bugün ümmeti bölmeyin diyenler, 16 senelik iktidarları boyunca ümmet birliği için ne yaptılar? Bu filikacı kavgasının kimseye bir hayrı olmayacak. Milletin umudu genel başkanımız Dr. Fatih Erbakan’dır, Titanic’i batıran deniz onun filikasını da yutacaktır” dedi.