Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:51 TSİ- Siyaset G: Bugün 16:53 TSİ

Rumeli Türkleri Büyükakın’ı kutladı

Rumeli Türkleri Derneği yönetim kurulu üyeleri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Rumeli Türkleri Derneği Başkanı Recep Altıntip ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Başkan Büyükakın görüşmede, Balkan Yarımadası’nın her köşesinde Türk izleri olduğundan bahsederek, Kocaeli Rumeli Türkleri Derneği gibi STK’ların bunlara sahip çıkmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

 “KALPLERİMİZ BİR ATIYOR”

Türkiye’nin, ecdat yadigârlarını ayağa kaldırdığını kaydeden Büyükakın, “Şehitliklerimiz artık sahipsiz değil. Türkiye Rumeli’de, Balkanlarda, Batı Trakya’da kardeşlerimizi yalnız bırakmıyor. Kader bizi ayrı düşürdü belki ama gönüllerimiz bir, kalplerimiz bir atıyor. Rumeli Türkleri Derneği’miz de bu sevdamızı dile getiriyor” şeklinde konuştu.

 ALTINTEP DERNEĞİ ANLATTI

Konuk dernek başkanı Recep Altıntip de Başkan Büyükakın’a derneğin faaliyetleri hakkında bilgileri de içeren bir dosya sundu. Altıntip, Kocaeli Rumeli Türkleri Derneği olarak Makedonya’daki Türk belediyelerine bir okul inşa ettiklerini, itfaiye aracı ve ambulans teslim ettiklerini, başta Kur’an-ı Kerim olmak üzere on binlerce kitap götürdüklerini ifade ederek, faaliyetlerini tek tek Büyükakın ile paylaştı.

Bugün 16:51 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Gül'den ve Babacan'dan Fehmi Koru'ya veto mask
Gül'den ve Babacan'dan Fehmi Koru'ya veto
Erdoğan’dan Babacan’a karşı Şimşek hamlesi mask
Erdoğan’dan Babacan’a karşı Şimşek hamlesi
İzmit Belediyesi'nde şok istifa mask
İzmit Belediyesi'nde şok istifa
Dilovası'nda, "Ayran" tartışması mask
Dilovası'nda, "Ayran" tartışması
Hürriyet, çocuk dostu İzmit için çocuklarla elele mask
Hürriyet, çocuk dostu İzmit için çocuklarla elele
AKP'li vekillerden Erdoğan'a sitem mask
AKP'li vekillerden Erdoğan'a sitem
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Gebze'de metro projesi bekleyecek mask
Gebze'de metro projesi bekleyecek
İzmit Belediyesi'nde şok istifa mask
İzmit Belediyesi'nde şok istifa
Halil Vehbi Yenice'den çarpıcı beğeni mask
Halil Vehbi Yenice'den çarpıcı beğeni
İzmit'te zaman durdu mask
İzmit'te zaman durdu
Başiskele Belediyesi borç batağında mask
Başiskele Belediyesi borç batağında
Komşu çocuğuna taciz mahkemede mask
Komşu çocuğuna taciz mahkemede

GALERİ

Tomara’nın güzel misafirleri kameralara takıldı mask
Tomara’nın güzel misafirleri kameralara takıldı
Patisiyle kapıyı açan kedi fenomen oldu mask
Patisiyle kapıyı açan kedi fenomen oldu
Martılı Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor mask
Martılı Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor
Sık sık diyet değiştirenler Yo Yo sendromuna yakalanıyor mask
Sık sık diyet değiştirenler Yo Yo sendromuna yakalanıyor
72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu mask
72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu
Los Angeles tebeşirle boyandı mask
Los Angeles tebeşirle boyandı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL