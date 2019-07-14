Rumeli Türkleri Büyükakın’ı kutladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Rumeli Türkleri Derneği Başkanı Recep Altıntip ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Başkan Büyükakın görüşmede, Balkan Yarımadası’nın her köşesinde Türk izleri olduğundan bahsederek, Kocaeli Rumeli Türkleri Derneği gibi STK’ların bunlara sahip çıkmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

“KALPLERİMİZ BİR ATIYOR”

Türkiye’nin, ecdat yadigârlarını ayağa kaldırdığını kaydeden Büyükakın, “Şehitliklerimiz artık sahipsiz değil. Türkiye Rumeli’de, Balkanlarda, Batı Trakya’da kardeşlerimizi yalnız bırakmıyor. Kader bizi ayrı düşürdü belki ama gönüllerimiz bir, kalplerimiz bir atıyor. Rumeli Türkleri Derneği’miz de bu sevdamızı dile getiriyor” şeklinde konuştu.

ALTINTEP DERNEĞİ ANLATTI

Konuk dernek başkanı Recep Altıntip de Başkan Büyükakın’a derneğin faaliyetleri hakkında bilgileri de içeren bir dosya sundu. Altıntip, Kocaeli Rumeli Türkleri Derneği olarak Makedonya’daki Türk belediyelerine bir okul inşa ettiklerini, itfaiye aracı ve ambulans teslim ettiklerini, başta Kur’an-ı Kerim olmak üzere on binlerce kitap götürdüklerini ifade ederek, faaliyetlerini tek tek Büyükakın ile paylaştı.