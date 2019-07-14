CHP’liler kurban pazarı yerine tepkili

Darıca’da kurulacak olan kurbanlık satış alanında altyapı çalışmalarını sürdüren Darıca Belediyesi, satış alanının fiyatlarını da belirledi. 65, 100 ve 200 metrekare olarak belirlenen kurban satış alanları için kura çekimi ise 22 Temmuz Pazartesi günü saat 15.00’te Bağlarbaşı Mahallesi Spor Salonu’nda noter huzurunda yapılacak. Kurban satış alanı almak isteyenlerin, Darıca Belediyesi’ne müracaat ederek belirlenen bankaya ücretlerini yatırmaları gerekiyor.

400 METRE KAYDIRILMIŞ!

Öte yandan Darıca Belediyesi’nin CHP’li üyeleri, geçtiğimiz günlerde kurbanlık pazarı olarak belirlenen alanda incelemelerde bulundu. Yeni pazar yerinin geçen yıl ki alandan sadece 400 metre kaydırıldığını belirten CHP’li meclis üyesi Şadi Güven, “Belediye başkanı Muzaffer Bıyık daha önce pazarı Emek Mahallesi’nden kaldırılacağını söylemişti. Ancak Bayramoğlu Mahallesi’ne doğru sadece 400 metre kaydırılmış. Bu durum Emek Mahallesi sakinlerini sinek sorunu yaşamasına neden oluyor” dedi.

“EKONOMİK ÇÖZÜM ÜRETİLSİN!”

Kurulan kurbanlık satış alanının yönetmeliklerde belirtilen usul ve kaidelere aykırı olduğunu belirten Güven, “Bölgede kurban pazarı nedeniyle sinek kaynaklı salgınlar yaşanıyor. Halkın sağlığı tehdit altında. Bu konuda uzun vadeli ve ekonomik çözümler üretilmeli. Belediyenin daha uygun bir arazisi yok mu?” diye konuştu.