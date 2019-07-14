İYİ Parti Çayırova’da yönetim onay aldı

İYİ Parti Çayırova İlçe başkanlığına atanan Mehmet Şeref Uzunal’ın listesi onaylandı. Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Uzunal, görevini en iyi şekilde yerine getireceklerini söyledi. Farklı sebeplerle yönetimden ayrılanların ve adaylıklar için istifa eden isimlerin yerine yeni isimlerin belirlendiğini kaydeden Uzunal, teşkilat olarak her an seçim olacakmış gibi hazır olacaklarını dile getirdi.
İYİ PARTİ ÇAYIROVA İLÇE YÖNETİMİ
Mehmet Şeref UZUNAL
Abdullah DURGUT
Adnan ÇAVUŞOĞLU
Ahmet DOĞAN
Aleyna UZUNAL
Atilla MUSAOĞLU
Aydın ÖZMALKOÇ
Ayfer ÖZDEMİR
Aysel AYDIN
Binnur AKIN
Burak ZEREN
Celal KARADAĞ
Cengiz YILMAZ
Cihangir ÖZBUDAK
Daimi TAŞKIN
Derya ÇAVUŞOĞLU
Döndü ARISOY
Hakan MEMİOĞLU
Hakkı ÖZDEMİR
Hami ŞAHİNER
İlyas YETİMOĞLU
İsmail USTA
Kasım Yaşar BAYRAK
Levent BAYDAK
Mehmet Ali ÖCAL
Muammer ERDOĞMUŞ
Muhammet AYDIN
Murza YILMAZ
Musa GÜLDALI
Nurgül PONBA
Onur YILMAZER
Önder KILINÇASLAN
Özden ANIL
Özkan SİR
Ramazan KONUR
Selami TEFİL
Sıddık AZİZOĞLU
Şahin UMUT
Emre DEMİRKAPI
Ş.Şükrü ERDÖL
Şifa MİSİRCİ
Turgut UZUNAL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz