İYİ Parti Çayırova’da yönetim onay aldı

İYİ Parti Çayırova İlçe başkanlığına atanan Mehmet Şeref Uzunal’ın listesi onaylandı. Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Uzunal, görevini en iyi şekilde yerine getireceklerini söyledi. Farklı sebeplerle yönetimden ayrılanların ve adaylıklar için istifa eden isimlerin yerine yeni isimlerin belirlendiğini kaydeden Uzunal, teşkilat olarak her an seçim olacakmış gibi hazır olacaklarını dile getirdi.

İYİ PARTİ ÇAYIROVA İLÇE YÖNETİMİ

Mehmet Şeref UZUNAL

Abdullah DURGUT

Adnan ÇAVUŞOĞLU

Ahmet DOĞAN

Aleyna UZUNAL

Atilla MUSAOĞLU

Aydın ÖZMALKOÇ

Ayfer ÖZDEMİR

Aysel AYDIN

Binnur AKIN

Burak ZEREN

Celal KARADAĞ

Cengiz YILMAZ

Cihangir ÖZBUDAK

Daimi TAŞKIN

Derya ÇAVUŞOĞLU

Döndü ARISOY

Hakan MEMİOĞLU

Hakkı ÖZDEMİR

Hami ŞAHİNER

İlyas YETİMOĞLU

İsmail USTA

Kasım Yaşar BAYRAK

Levent BAYDAK

Mehmet Ali ÖCAL

Muammer ERDOĞMUŞ

Muhammet AYDIN

Murza YILMAZ

Musa GÜLDALI

Nurgül PONBA

Onur YILMAZER

Önder KILINÇASLAN

Özden ANIL

Özkan SİR

Ramazan KONUR

Selami TEFİL

Sıddık AZİZOĞLU

Şahin UMUT

Emre DEMİRKAPI

Ş.Şükrü ERDÖL

Şifa MİSİRCİ

Turgut UZUNAL