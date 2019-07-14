Gündoğdu’da çamur isyanı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Gündoğdu Mahallesi Yeşilbahçe Caddesi’nde oturan vatandaşların her yağmur sonrası oluşan çamurdan dolayı ilettikleri sorunun çözümü için bizzat devreye girdi. Başkan Hürriyet’in talimatı ile bölgede incelemelerde bulunan fen işleri müdürlüğü yetkilileri söz konusu alanın uygulama planında 15 metre genişliğinde olduğunu tespit etti.
YETKİ BÜYÜKŞEHİR’DE
Belediye yetkilileri; 14 buçuk metre ve üzeri yolların Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olduğunu belirterek, “İzmit Belediyesi olarak acil yapılması gereken ne varsa yaptık. Sorunun kalıcı şekilde çözümü için Büyükşehir Belediyesi ile görüşerek konuyu kendilerine ilettik. Konunun takipçisi olacağız” dediler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz