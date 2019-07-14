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Volkswagen'den ve Ford’dan “otonom araçlar” ittifakı!

Alman Volkswagen ve en büyük üretim tesisi ilimizde bulunan ABD’li Ford, ticari araç üretimindeki iş birliklerinin kapsamını genişletmeye karar verdi. Bu kapsamda Volkswagen’in yeni araçlarının Ford’un genişletilecek olan Gölcük’teki fabrikasında üretilebileceği belirtildi
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Alman otomobil markası Volkswagen ve ABD’li üretici Ford, şu ana kadar ticari araç üretimine odaklanan iş birliklerinin kapsamını genişletmeye karar verdiklerini bildirdi. Volkswagen tarafından yapılan açıklamada, Volkswagen Üst Yöneticisi Herbert Diess ve Ford Üst Yöneticisi Jim Hackett'ın, iş birliklerinin kapsamını genişletme kararlarına ilişkin ayrıntıları cuma günü New York'ta düzenlenecek basın toplantısında açıklayacağı kaydedildi.

 YEŞİL IŞIK YAKTILAR

Önceki gün yapılan Volkswagen Denetim Kurulu toplantısında, Diess'e, Ford ile elektrikli ve otonom araç teknolojileri konusunda iş birliği için yeşil ışık yakıldığı belirtildi. Şirketler bu yılın ocak ayında yaptıkları ortak açıklamada, ticari araçlar üretimi konusunda anlaştıklarını bildirmiş, elektrikli ve otonom araçlar konusunda da iş birliği için yollar aradıklarını duyurmuştu.

 ORTAK ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU

Uzmanlar, karbon emisyonlarının azaltılması, Ar-Ge faaliyetlerinin masraflı olması ve teknoloji şirketlerinden elektrikli ve otonom araçlar konusunda gelen rekabetin küresel otomobil üreticilerini ortak çalışmaya zorladığını belirtiyor. Otomobil üreticileri böylece Ar-Ge masraflarını paylaşırken, geliştirdikleri teknoloji ve araç bileşenlerini ortak kullanarak, rahat rekabet edebilme imkanı kazanmayı hedefliyor.

 YENİ FABRİKANIN YERİ AÇIKLANMADI

Şubat ayında Almanya'nın diğer otomobil üreticileri Daimler AG ve BMW, kaynaklarını otomatik sürüş teknolojisi konusunda birleştireceklerini açıklamıştı. Volkswagen Denetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında, şirketin 1,3 milyar avroluk yeni otomobil üretim tesisinin hangi ülkede kurulacağına dair karar vermesi de bekleniyordu, ancak toplantı sonunda bu konuya ilişkin bir karar açıklanmadı.

 KOCAELİ GÜNDEMDE

Öte yandan söz konusu iki firmanın üretimi birlikte yapma konusunda anlaşması durumunda yeni tesisin Gölcük’teki Ford tesislerinde yapılmasının gündemde olduğu kaydedildi. Buna göre bu fabrikanın ilimizde kurulma olasılığının yüksek olduğu, Ford tesislerinin yeni yatırım ile genişletilerek Volkswagen üretimine başlanacağı iddia edildi.

 

Bugün 16:56 TSİ - Ekonomi

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