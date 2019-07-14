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İzocam’dan yeni ürün; Optiflex

Yalıtım sektörünün lider markası İzocam, sektöre kazandırdığı yeni ürünü “İzocam Optiflex” ile tesisat sektörüne yeni bir soluk getiriyor. İzocam, “termoekonomik” olarak tanımladığı bu ürün ile sektöre yeni bir söylem de kazandırıyor
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İzocam, Ar-Ge çalışmaları sayesinde daha yüksek ısı yalıtımı sunan “İzocam Optiflex” ürününü geliştirdi. İklimlendirme sistemlerinde kullanılmak üzere üretilen, elastomerik kauçuk esaslı kapalı gözenekli boru ve levha şeklindeki İzocam Optiflex, uygulandığı yerde yoğuşma kontrolü ve yüksek ısı yalıtımı amacıyla kullanılıyor.

 DAHA AZ ENERJİ TÜKETİMİ

İzocam Pazarlama Direktörü Dr. Kemal Gani Bayraktar, CFC içermeyen, yüksek ısı yalıtımı da sağladığı için çevre dostu bir ürün olan İzocam Optiflex’in sürdürülebilir yaşam alanlarını enerji etkin iklimlendirmede, kullanıcıları daha az enerji tüketmeye yönlendirdiğini belirterek şunları söyledi. Doğru malzeme ve uygun kalınlık ile yalıtım yapılan binaların ve sistemlerin enerji tasarrufu için atılacak en büyük adım olduğunun altını çizen Dr. Kemal Gani Bayraktar şöyle konuştu:

 OPTİFLEX’İ ANLATTI

“Cari açığımızı daha düşük seviyelere indirmek ve enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmak, istihdam ve ekonomi sağlamak için binalarda, sanayide ve tesisatlarda yapacağımız enerji tasarrufu ülkemiz için büyük önem taşıyor. Daha çok enerji tasarrufu daha çok kazanç anlamında gelir ve bu çerçeveden bakıldığında İzocam Optiflex, termoekonomik bir üründür.  Unutmamamız gerekir ki, yalıtım ısı kazançları ve ısı kayıplarıyla beraber tesisatı da içine alacak şekilde binanın tümünü ilgilendiren sistemler bütünüdür” dedi.

 

Bugün 16:58 TSİ - Ekonomi

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