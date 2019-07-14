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Aygün’den İZAYDAŞ’a ziyaret

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, meclis üyesi Ayşe Şiranün ile birlikte ziyaret ettiği İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç’tan çalışmaları hakkında bilgiler aldı

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Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ’a konuk oldu. İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç ve yönetimini ziyaret eden Başkan Aygün’e bu ziyareti sırasında meclis üyelerinden Ayşe Şiranün de eşlik etti.

SARAÇ ÇALIŞMALARI ANLATTI

Genel Müdür Saraç, Başkan Aygün’e ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, tesiste yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Başkan Aygün de İZAYDAŞ’ın yaptığı çalışmalarla Türkiye’nin atık yönetimindeki lider kuruluşları arasında yer aldığını ifade etti.

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