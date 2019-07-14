Aygün’den İZAYDAŞ’a ziyaret

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ’a konuk oldu. İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç ve yönetimini ziyaret eden Başkan Aygün’e bu ziyareti sırasında meclis üyelerinden Ayşe Şiranün de eşlik etti.
SARAÇ ÇALIŞMALARI ANLATTI
Genel Müdür Saraç, Başkan Aygün’e ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, tesiste yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Başkan Aygün de İZAYDAŞ’ın yaptığı çalışmalarla Türkiye’nin atık yönetimindeki lider kuruluşları arasında yer aldığını ifade etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz