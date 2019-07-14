Metro hattında çalışmalar sürüyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Gebze-Darıca metro hattındaki çalışmalar devam ediyor. Çalışmaları planlanan zamanla birlikte ilerleyen metro inşaatının Adliye, Mutlukent ve Gebze Kent Meydanı istasyonlarıyla OSB bölgesindeki Depo Sahası’nda kazı çalışmaları sürüyor. Kazı çalışmalarını hızla sürdüren ekipler, tüm istasyonlardaki altyapı çalışmaları kapsamında; fiber hat, doğalgaz, elektrik, MOBESE, yağmur ve atık su deplaselerini tamamladı.

GEBZE KENT MEYDANI’NDA FORE KAZIKLAR TAMAM

Gebze-Darıca metro çalışmaları, 4 noktadan devam ediyor. Gebze Kent Meydanı’nda gerçekleşen çalışmalar kapsamında zemini sağlamlaştırmak için kullanılan 284 adet fore kazığın imalatı tamamlandı. Üretimi biten bir diğer iş de yapıya elastikiyet özelliği göstermesi; deprem ve diğer yükleme kombinasyonları esnasında yapıyı daha güvenli kılması adına başlık kirişi oldu. Altyapı deplaseleri kapsamında; elektrik, doğalgaz, fiber hat, içme suyu ve atık su deplaseleri de tamamlandı. Kuşak kirişi, göğüsleme kirişi, ankraj ve istasyon kazı çalışmaları devam ediyor.

71 KAZIK TAMAMLANDI

İstasyon, yapımı devam eden Adliye Sarayı, altyapı deplaseleri kapsamında; fiber hat, doğalgaz, elektrik, MOBESE, yağmur ve atık su deplaseleri tamamlandı. İstasyon bölgesinde 186 adet fore kazık imalatı tamamlanırken makas bölgesinde 93 adet fore kazığın 71 adedi tamamlandı. İstasyon bölgesinde imalatı biten fore kazık başları kırımı sürüyor.

OSB İSTASYONU

Mutlukent İstasyonu, Adliye İstasyonu ve OSB istasyonları arasında konumlandırıldı; güney batısında bulunan istasyon olan Adliye İstasyonu’na bin 700 metre uzaklıkta, kuzey doğusunda bulunan OSB İstasyonu’na ise 2 bin 500 metre uzaklıkta yer alıyor. İnşaatı devam eden istasyonda kazı destek sisteminin parçası olarak projelendirilen kuşak kirişleri tüm akslarda tamamlanarak perde beton imalatlarına devam ediliyor.

DEPO SAHASI’NDAKİ DURUM

12 numaralı OSB İstasyonu, metro hattının sonunda trenlerinin depolanması ve bakımının yapılması, bakım atölyelerinin bulunduğu yapı olarak tasarlanan Depo Sahası’nın da çalışmalarına başlandı. İnşaatı devam eden depo sahasında, kazı ve patlatma işleri 24 saat devam ediyor. Bölgedeki 150 bin metreküplük dolgu işlerine de yakında başlanacak.