Tekoğul’dan İMO’da seminer

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Kocaeli Şubesi’nde, üyelere yönelik düzenlenen son eğitim programında AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, derneğin kurumsal yapısı hakkında bilgilendirmede bulundu. Tekoğul, ayrıca TAMP-Kocaeli Afet Müdahale Planı ve hasarlı binalar başlıklarında da bilgi sunumunda bulundu.

KİRA YARDIMI İÇİN BİNALAR HASARLI GÖSTERİLDİ

Seminer başlangıcında önce TAMP ile ilgili bilgiler veren AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, İMO’nun TAMP’taki destek çözüm ortaklığına işaret etti. Özellikle bir afet sonrası hasar tespit hizmet grubunda İMO’dan büyük destek alınacağına inandıklarını kaydetti. Ardından kentteki yapısal riskler konusunda detaylı bilgiler veren Tekoğul, ilimizdeki hasarlı binaların bir kısmının güçlendirildiği halde legaliteye bağlanamayan, güçlendirme iskanını alamayan binalar olduğunu, bir kısmının da tespitler sırasında kira yardımı alabilmek için hasarlı yazdırılan binalar olduğunu hatırlattı.

TORBA YASA İYİ BİR ŞEY

Son çıkan torba yasayla yapılan değişikliğin hasarlı ve riskli bu binalar için çözümü hızlandıracağını düşündüklerini söyleyen Tekoğul, 2012-2017 arasında yaptırılan risksiz yapı raporlarının da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görüşü ile işlevsizleştiğini, çünkü devletin politikasının hasarsız olsa da eski binaların tümünün yenilenmesi olduğunu dile getirdi. Seminerin son bölümünde üyelerin değerlendirmelerini dinleyen ve sorularını cevaplayan Tekoğul, seminer organizesi dolayısıyla şube başkanı Kahraman Bulut ile yönetimine teşekkür etti.