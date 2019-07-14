3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

Yılın ilk yarısında 190 milyon 28 bin 400 lira bozuk para dolaşıma sunulurken, 2009'dan bu yana cebimize giren bozuk paranın toplam değeri 2 milyar 921 milyon 224 bin 768 liraya ulaştı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, 6 ayda tedavüle verilen madeni ufaklık para miktarı 460 milyon 410 bin adede yükseldi.

YILIN İLK YARISINDA

Tedavüle sunulan madeni paraların değeri yılın ilk yarısında 190 milyon 28 bin 400 lira olarak hesaplanırken, ilk çeyrekte cebimize 67 milyon 397 bin 400 liralık bozuk para girdi. Verilere göre, 6 ayda 134 milyon 880 bin adet 1 lira, 50 milyon 490 bin adet 50 kuruş, 61 milyon 680 bin adet 25 kuruş, 88 milyon 20 bin adet 10 kuruş, 110 milyon 700 bin adet 5 kuruş ve 14 milyon 640 bin adet 1 kuruş dolaşıma sunuldu.