Otomotiv üretimi 735 bine geriledi

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) bu yılın ilk yarısına ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'de toplam üretim bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 azalarak 735 bin 62 adet olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde otomobil üretimi ise yüzde 12 düşüşle 492 bin 700 oldu. Aynı dönemde traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 745 bin 632 adet olarak gerçekleşti.