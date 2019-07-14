Gölcük Tersanesi’nden 63 işçi EMEKLİ OLDU

Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi 63 işçisini daha emekli verdi. Emekli olan işçiler için sendika binasında tören yapıldı

Türk Harb-İş Kocaeli Şubesi Başkanı Turhan Yıldız ve yönetimi, önceki gün sendika binasında Gölcük Tersanesi’nden emekli olan 63 işçisini daha uğurladı. Törene Eski Gölcük Tersane Komutanı emekli Tuğamiral Şevki Şekerefeli, Sendika Başkanı Turhan Yıldız, yönetim kurulu ve emekliliğe hak kazanan işçiler katılım sağladı.

“HER ZAMAN BURADAYIZ”

Törende konuşma yapan Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi Başkanı Turhan Yıldız, “Gölcük Tersane Komutanlığı ve bağlı işyerlerindeki arkadaşlarımızla, bugün 63 arkadaşımızın emeklilik törenini gerçekleştiriyoruz. İnşallah aldığınız karar eşiniz, aileniz olarak hayırlı olur. Bizler her zaman buradayız.

“SİZLERE KAPIMIZ AÇIK”

Sizleri sadece parklarda görmek istemiyoruz. Bizim size her zaman kapımız açık. Aidiyet duygusunu aşılayan ve bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan komutanımız var. Bizim için hepiniz çok değerlisiniz. Biz birçok arkadaşı emekli ettik. Birçok arkadaşın emeklilik mutluluğunu paylaştık, buraya geldiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

“SİZLER ÇOK DEĞERLİSİNİZ”

Eski Gölcük Tersane Komutanı emekli Tuğamiral Şevki Şekerefeli, “Tersanemiz köklü bir kuruluş. Mayası çok güzel. Böylesine güzel törenlere katılmak beni çok mutlu ediyor. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Bizim dostluğumuz sonsuz olacak. Hepiniz hakkınızı helal edin, benim hakkım sizlere helal olsun” dedi.

EMEKLİLERE BİLGİ VERİLDİ

Konuşmaların ardından Sendika Mali Sekreteri Nusret Subaşı, emekli işçilere yapmaları gereken işlemler konusunda bilgi verdi ve işçilerin emekliliklerini kutladı. Daha sonra Başkan Yıldız, sendika yönetimi ve eski tersane komutanı Şevki Şekerefeli emekli işçilere hediye takdiminde bulundu.

Gölcük Tersanesi’nden

EMEKLİ OLAN İŞÇİLER;

Muharrem YILMAZ

Aydın COŞKUN

Yaşar KILIÇ

Yılmaz ÇAKIR

Niyazi MUSTAK

Salih BEKTAŞ

İsmail İBİŞ

Ömer KAZANCI

Halil ULU

Dursun GEVZE

Coşkun YILMAZ

Mehmet Korkmaz

Hamit Şadi ERKAL

Metin ŞENOL

Safi ERDENİZ

Cavit SÖZER

Hakkı ONAT

Aydın YILDIZ

Cemil HOYUR

Hüseyin BERBER

Selçuk KURULU

Kemal Eriş KAYA

Yusuf KARAYEL

Hamdi KIYAK

Erdinç ŞENGÜN

Mahmut Tayyar SUSOY

Recep ALTIN

Recep YILMAN

Ayhan HELVACI

Osman ÇALIM

Gökhan ERGİN

Şinasi FİDAN

Zafer DİNÇTÜRK

Kenan KAVAKDERE

Şaban ADIGÜZEL

Galip KOÇ

Adnan ŞERİT

Alaattin TOK

İrfan GÜVEN

Numan Kerim BARIŞ

Naci KELEŞ

Ramazan ÖZKAN

Ahmet DORU

Etnan DURAN

Alaittin YILMAZ

Canan TAŞKALDIRAN

Aydın YILDIRIM

Recep KAYNAR

Bünyemin KARAASLAN

Osman ARCASOY

Süleyman ŞAHİNÖZ

Murat TARCAN

Yılmaz ADIYAMAN

Hasan KILIÇ

Mehmet TEKİN

Eşref TEMEL

Sadettin KOÇ

Murat TOPRAK

Murat KAYIHAN

Güven VİCDAN

Yüksel YAŞA

Mehmet GÜRÜN