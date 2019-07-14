Gölcük Tersanesi’nden 63 işçi EMEKLİ OLDU

Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi 63 işçisini daha emekli verdi. Emekli olan işçiler için sendika binasında tören yapıldı
Türk Harb-İş Kocaeli Şubesi Başkanı Turhan Yıldız ve yönetimi, önceki gün sendika binasında Gölcük Tersanesi’nden emekli olan 63 işçisini daha uğurladı. Törene Eski Gölcük Tersane Komutanı emekli Tuğamiral Şevki Şekerefeli, Sendika Başkanı Turhan Yıldız, yönetim kurulu ve emekliliğe hak kazanan işçiler katılım sağladı.
“HER ZAMAN BURADAYIZ”
Törende konuşma yapan Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi Başkanı Turhan Yıldız, “Gölcük Tersane Komutanlığı ve bağlı işyerlerindeki arkadaşlarımızla, bugün 63 arkadaşımızın emeklilik törenini gerçekleştiriyoruz. İnşallah aldığınız karar eşiniz, aileniz olarak hayırlı olur. Bizler her zaman buradayız.
“SİZLERE KAPIMIZ AÇIK”
Sizleri sadece parklarda görmek istemiyoruz. Bizim size her zaman kapımız açık. Aidiyet duygusunu aşılayan ve bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan komutanımız var. Bizim için hepiniz çok değerlisiniz. Biz birçok arkadaşı emekli ettik. Birçok arkadaşın emeklilik mutluluğunu paylaştık, buraya geldiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi.
“SİZLER ÇOK DEĞERLİSİNİZ”
Eski Gölcük Tersane Komutanı emekli Tuğamiral Şevki Şekerefeli, “Tersanemiz köklü bir kuruluş. Mayası çok güzel. Böylesine güzel törenlere katılmak beni çok mutlu ediyor. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Bizim dostluğumuz sonsuz olacak. Hepiniz hakkınızı helal edin, benim hakkım sizlere helal olsun” dedi.
EMEKLİLERE BİLGİ VERİLDİ
Konuşmaların ardından Sendika Mali Sekreteri Nusret Subaşı, emekli işçilere yapmaları gereken işlemler konusunda bilgi verdi ve işçilerin emekliliklerini kutladı. Daha sonra Başkan Yıldız, sendika yönetimi ve eski tersane komutanı Şevki Şekerefeli emekli işçilere hediye takdiminde bulundu.
Gölcük Tersanesi’nden
EMEKLİ OLAN İŞÇİLER;
Muharrem YILMAZ
Aydın COŞKUN
Yaşar KILIÇ
Yılmaz ÇAKIR
Niyazi MUSTAK
Salih BEKTAŞ
İsmail İBİŞ
Ömer KAZANCI
Halil ULU
Dursun GEVZE
Coşkun YILMAZ
Mehmet Korkmaz
Hamit Şadi ERKAL
Metin ŞENOL
Safi ERDENİZ
Cavit SÖZER
Hakkı ONAT
Aydın YILDIZ
Cemil HOYUR
Hüseyin BERBER
Selçuk KURULU
Kemal Eriş KAYA
Yusuf KARAYEL
Hamdi KIYAK
Erdinç ŞENGÜN
Mahmut Tayyar SUSOY
Recep ALTIN
Recep YILMAN
Ayhan HELVACI
Osman ÇALIM
Gökhan ERGİN
Şinasi FİDAN
Zafer DİNÇTÜRK
Kenan KAVAKDERE
Şaban ADIGÜZEL
Galip KOÇ
Adnan ŞERİT
Alaattin TOK
İrfan GÜVEN
Numan Kerim BARIŞ
Naci KELEŞ
Ramazan ÖZKAN
Ahmet DORU
Etnan DURAN
Alaittin YILMAZ
Canan TAŞKALDIRAN
Aydın YILDIRIM
Recep KAYNAR
Bünyemin KARAASLAN
Osman ARCASOY
Süleyman ŞAHİNÖZ
Murat TARCAN
Yılmaz ADIYAMAN
Hasan KILIÇ
Mehmet TEKİN
Eşref TEMEL
Sadettin KOÇ
Murat TOPRAK
Murat KAYIHAN
Güven VİCDAN
Yüksel YAŞA
Mehmet GÜRÜN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz