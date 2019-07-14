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Başiskele’de Kızılay’a destek

Kızılay Kocaeli Şubesi tarafından düzenlenen “Kan Bağışı Kampanyası”na Başiskele Belediyesi destek verdi.
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Kızılay Kocaeli Şubesi tarafından düzenlenen “Kan Bağışı Kampanyası”na Başiskele Belediyesi destek verdi. Başiskele Belediyesi Hizmet Binası önünde Türk Kızılayı Mobil Kan Bağışı Otobüsü’nde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına belediye personeli ve duyarlı Başiskeleli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

40 ÜNİTE KAN TOPLANDI

Sadece bir gün süren kampanya sonucunda 40 ünite kan bağışı toplandı. Sağlıklı bir bireyin 3 veya 4 ayda bir kan vermesinin herhangi bir sakıncasının bulunmadığını belirten Kızılay yetkilileri, ülkemizde kan ihtiyacının karşılandığı en önemli yer olan Kızılay’a sadece acil durumlarda değil, sürekli kan bağışı yapılması gerektiğinin altını çizdiler.

Bugün 17:05 TSİ - Sağlık

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