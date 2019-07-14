Önce Çanakkele, sonra Bursa şimdi de ORMANYA gezisi Önce Çanakkele, sonra Bursa şimdi de ORMANYA gezisi

Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Muhtarı Aslı Ertik; seçimlerden sonraki 3. halk gezisini Ormanya'ya düzenledi. Mahallesi'nde bulunan kadınlara yönelik daha önce Çanakkale ve Bursa gezileri düzenleyen Aslı Ertik, son olarak yine mahallede bulunan kadınları Ormanya'ya götürdü. Piknik havasında gerçekleştirilen gezi; sabahın erken saatinden; akşamın ilerleyen saatine kadar devam etti.

ÇOK MUTLU OLDULAR

Geziye katılan kadınlar, muhtar Aslı Ertik' e teşekkür ederek; bugüne kadar yapılmayanları muhtar Aslı Ertik'in yaptığını söylediler. Geziye katılan bazı kadınlar ise, ilk defa böyle bir geziye katılmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını dile getirerek, muhtar Aslı Ertik'e teşekkür ettiler. Muhtar Aslı Ertik ise, gezilerin bundan sonra da devam edeceğini, seçim öncesi verdiği sözleri yerine getirmek için gece-gündüz çalışacağını söyledi.