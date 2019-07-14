31 Mart Mahalli İdareler yerel seçimlerinde Körfez İlçesi Barbaros, Atalar, Mimar Sinan ve Yavuz Sultan Selim Mahallelerine seçilen kadın muhtarlar, Vali Hüseyin Aksoy’u ziyaret ettiler. Aksoy; Barbaros Mahallesi Muhtarı Lale Mutlu, Atalar Mahallesi Muhtarı Fitnat Gündüz, Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Aynur Şöhretli ve Yavuz Sultan Selim Mahallesi Muhtarı Aslı Ertik’e yeni görevlerinde başarılar diledi.
Bugün 17:06 TSİ- Kültür-Sanat Güncelleme: Bugün 17:09 TSİ
Körfezli kadın muhtarlar Vali Aksoy’u ziyaret etti
31 Mart Mahalli İdareler yerel seçimlerinde Körfez İlçesi Barbaros, Atalar, Mimar Sinan ve Yavuz Sultan Selim Mahallelerine seçilen kadın muhtarlar, Vali Hüseyin Aksoy’u ziyaret etiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz