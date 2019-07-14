Geçtiğimiz haftalarda çıkarttığı yeni kitabı SI-NIR-SIZ ile büyük beğeni toplayan değişken ağırlık Dünya Serbest Dalış rekortmeni Ufuk Koçak, Gölcük Engelliler Derneği Başkanı Hasan Bat ile bir araya gelerek, yeni kitabını hediye etti. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Bat, Koçak’ı başarısından ötürü tebrik etti. Başkan Bat, “SI-NIR-SIZ Kitabının Yazarı, değerli kardeşim Ufuk Koçak bugün imzalı kitabını hediye ederek beni çok onurlandırdı. Kendisiyle 3 saatlik güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Güzel projelerin geleceği hazırlıklara start verdik inşallah” dedi.
Bugün 17:08 TSİ- Kültür-Sanat Güncelleme: Bugün 17:10 TSİ
Koçak, kitabını Bat’a hediye etti
Geçtiğimiz haftalarda çıkarttığı yeni kitabı SI-NIR-SIZ ile büyük beğeni toplayan değişken ağırlık Dünya Serbest Dalış rekortmeni Ufuk Koçak, Gölcük Engelliler Derneği Başkanı Hasan Bat ile bir araya gelerek, yeni kitabını hediye etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz