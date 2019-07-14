Gölcük’te 2 bin kişiye HELVA DAĞITILACAK

Temmuz 2016 yılında Hain Darbe Girişiminin 3. senesi münasebetiyle Kızılay Gölcük Şubesi ve hayırsever iş insanları şehitlerimiz için Anıtpark’ta helva dağıtacaklarını duyurdu. Kızılay Gölcük Şubesi Başkanı Orhan Barış, gerçekleştirecekleri anlamlı etkinlik için şunları söyledi: ” 15 Temmuz Hain Darbe Girişiminin 3. seneyi devriyesi nedeniyle Türk Kızılay’ı Gölcük Şubesi ve Hayırsever İş İnsanları ile 15 Temmuz Pazartesi günü Şehitlerimiz için Anıtpark’ta saat 10:00’da helva dağıtacağız. Hain darbe girişiminin 3. senesinde tüm şehitlerimiz ve 15 Temmuz Şehitlerimiz için tüm halkımızı Anıtpark’a tüm davet ediyoruz” dedi.