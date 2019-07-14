Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 17:39 TSİ- Siyaset G: Bugün 17:40 TSİ

Sarıbay 15 Temmuz hain darbe girişimini lanetledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıldönümü nedeniyle darbeyi lanetleyen bir açıklama yayınladı. Sarıbay açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısı ile bir mesaj yayınladı. CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; “15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçti. Demokrasiye ve milli iradeye yönelik bu hain kalkışmayı ve arkasındaki FETÖ terör örgütünü lanetliyoruz. 15 Temmuz 2016 gecesinde yaptığımız gibi halk egemenliğine ve Türkiye’nin demokratik birikimine sahip çıkma azmindeyiz. Darbe girişimine karşı milletimiz, Gazi Meclis ve siyaset kurumu ortak bir direniş sergilemiş, girişim boşa çıkarılmıştır. Ancak bu kararlı duruş ne yazık ki güçlü bir demokrasi çıkarma fırsatına dönüştürülememiş, sonraki süreçte TBMM’ni devre dışı bırakan bir OHAL rejimi yerleştirilmiştir. Aradan 3 yıl geçmiş olmasına karşın darbenin siyasi ayağını ortaya çıkarmaya dönük esaslı bir adım da atılmamıştır. Askeri ya da sivil her türlü darbeye karşı duruşumuz devam edecektir. Güçlü ve müreffeh bir Türkiye yaratmanın yolu, Cumhuriyet’in kuruluş ilkelerine bağlı, kuvvetler ayrılığına dayalı demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti esaslarına sarılmaktan geçiyor. Tek güvencemiz ve umudumuz yine milletimizin azim ve kararlılığıdır. Demokrasiye ve halk egemenliğine olan inancımızla 15 Temmuz hain darbe girişimini lanetlerken, darbeye karşı direnişte canını veren şehitlerimizi rahmetle anar, gazilerimize sağlık ve esenlikler dileriz" 

Bugün 17:39 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Gül'den ve Babacan'dan Fehmi Koru'ya veto mask
Gül'den ve Babacan'dan Fehmi Koru'ya veto
Erdoğan’dan Babacan’a karşı Şimşek hamlesi mask
Erdoğan’dan Babacan’a karşı Şimşek hamlesi
İzmit Belediyesi'nde şok istifa mask
İzmit Belediyesi'nde şok istifa
Dilovası'nda, "Ayran" tartışması mask
Dilovası'nda, "Ayran" tartışması
Hürriyet, çocuk dostu İzmit için çocuklarla elele mask
Hürriyet, çocuk dostu İzmit için çocuklarla elele
AKP'li vekillerden Erdoğan'a sitem mask
AKP'li vekillerden Erdoğan'a sitem
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Gebze'de metro projesi bekleyecek mask
Gebze'de metro projesi bekleyecek
İzmit Belediyesi'nde şok istifa mask
İzmit Belediyesi'nde şok istifa
Halil Vehbi Yenice'den çarpıcı beğeni mask
Halil Vehbi Yenice'den çarpıcı beğeni
İzmit'te zaman durdu mask
İzmit'te zaman durdu
Başiskele Belediyesi borç batağında mask
Başiskele Belediyesi borç batağında
Komşu çocuğuna taciz mahkemede mask
Komşu çocuğuna taciz mahkemede

GALERİ

Tomara’nın güzel misafirleri kameralara takıldı mask
Tomara’nın güzel misafirleri kameralara takıldı
Patisiyle kapıyı açan kedi fenomen oldu mask
Patisiyle kapıyı açan kedi fenomen oldu
Martılı Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor mask
Martılı Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor
Sık sık diyet değiştirenler Yo Yo sendromuna yakalanıyor mask
Sık sık diyet değiştirenler Yo Yo sendromuna yakalanıyor
72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu mask
72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu
Los Angeles tebeşirle boyandı mask
Los Angeles tebeşirle boyandı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL