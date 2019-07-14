Sarıbay 15 Temmuz hain darbe girişimini lanetledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıldönümü nedeniyle darbeyi lanetleyen bir açıklama yayınladı. Sarıbay açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısı ile bir mesaj yayınladı. CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; “15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçti. Demokrasiye ve milli iradeye yönelik bu hain kalkışmayı ve arkasındaki FETÖ terör örgütünü lanetliyoruz. 15 Temmuz 2016 gecesinde yaptığımız gibi halk egemenliğine ve Türkiye’nin demokratik birikimine sahip çıkma azmindeyiz. Darbe girişimine karşı milletimiz, Gazi Meclis ve siyaset kurumu ortak bir direniş sergilemiş, girişim boşa çıkarılmıştır. Ancak bu kararlı duruş ne yazık ki güçlü bir demokrasi çıkarma fırsatına dönüştürülememiş, sonraki süreçte TBMM’ni devre dışı bırakan bir OHAL rejimi yerleştirilmiştir. Aradan 3 yıl geçmiş olmasına karşın darbenin siyasi ayağını ortaya çıkarmaya dönük esaslı bir adım da atılmamıştır. Askeri ya da sivil her türlü darbeye karşı duruşumuz devam edecektir. Güçlü ve müreffeh bir Türkiye yaratmanın yolu, Cumhuriyet’in kuruluş ilkelerine bağlı, kuvvetler ayrılığına dayalı demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti esaslarına sarılmaktan geçiyor. Tek güvencemiz ve umudumuz yine milletimizin azim ve kararlılığıdır. Demokrasiye ve halk egemenliğine olan inancımızla 15 Temmuz hain darbe girişimini lanetlerken, darbeye karşı direnişte canını veren şehitlerimizi rahmetle anar, gazilerimize sağlık ve esenlikler dileriz"