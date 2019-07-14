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Halkevinde bomba paniği

İddialara göre İzmit Halkevi'nde içerisinde bomba olduğu ihbarı alınan çanta fünye ile patlatıldı

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Elde edilen bilgiler ve iddialara göre, İzmit Halkevi'nde bomba ihbarı alan ekipler olay yerine giderek çantayı incelemeye başladı. Daha sonra çantanın tehlikeli olduğu fikrinde birleşen ekipler, bombayı kontrollü şekilde fünye ile patlatarak etkisiz hale getirdi. 
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