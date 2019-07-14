Elde edilen bilgiler ve iddialara göre, İzmit Halkevi'nde bomba ihbarı alan ekipler olay yerine giderek çantayı incelemeye başladı. Daha sonra çantanın tehlikeli olduğu fikrinde birleşen ekipler, bombayı kontrollü şekilde fünye ile patlatarak etkisiz hale getirdi.
Bugün 17:44 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 19:24 TSİ
Halkevinde bomba paniği
İddialara göre İzmit Halkevi'nde içerisinde bomba olduğu ihbarı alınan çanta fünye ile patlatıldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz