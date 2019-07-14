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"15 Temmuz trajik bir gündür"

15 Temmuz nedeniyle bir basın açıklaması yayınlayan İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, "15 Temmuz 2016 yıllar boyu cemaatlere tanınan sonsuz imkanların darbe yapacak boyutlara ulaştığı ve ülkemizi bir iç savaşa sürüklemek isteyen hainlerin halkımızın iradesiyle hüsrana uğratıldığı demokrasi tarihimiz açısından trajik bir gündür" ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, 15 Temmuz nedeniyle basın açıklaması yayınladı. Coştur Filiz'in açıklamalarında şu ifadelere yer verildi; 
Milletimizin yüksek iradesi kendi egemenliğine sahip çıkarak bu hain kanlı terör örgütünün hevesini boşa çıkarmıştır.   Hem bu tarih hem de hain FETÖ darbe girişiminin TBMM'nde araştırılmasını istemeyenler asla unutulmamalıdır. Ülkemizin bir daha benzeri girişimleri yaşamaması, Atatürk'ümüzün gösterdiği yoldan şaşmamaya ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çok daha etkin olduğu parlamenter sistemi güçlendirip kuvvetler ayrılığını yeniden sağlamaya bağlıdır. Milli birlik, kurucu değerlerimize sahip çıkmaktan geçer. Atatürk ilkelerine, laik-sosyal hukuk devleti normlarına bağlı kalmadığımız sürece bu tip kanlı darbe girişimlerini tekrar yaşarız.  15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin 3. yılında Türkiye Cumhuriyeti'ne ve demokrasisine  kasteden tüm terör örgütlerini lanetliyorum. Vatanımızın ve milli irademizin korunması adına hayatını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."  

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