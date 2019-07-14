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Demokrasi şehitleri İzmit’te anılacak

15 Temmuz darbe kalkışmasının üçüncü yıl dönümünde, o gece hayatlarını feda eden 251 demokrasi şehidimiz ve tüm şehitlerimiz dualarla anılacak. Büyükşehir Belediyesi öncülüğündeki gecede İzmitliler vatan nöbetine devam edecek
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Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. seneyi devriyesinde genelde tüm şehitlerimizi ve özelde kalkışmaya karşı direnişken canlarını feda eden 251 demokrasi şehidimizi anlamlı bir etkinlikle anacak. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda düzenlenecek etkinlik, bugün akşam 20.00’den 16 Temmuz Salı sabahı 01.00’e kadar aralıksız devam edecek.

 KONSERLER VERİLECEK

Şehitlerimizin anılacağı program, protokol konuşmalarının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti okunacak. Duaya davet kampanyası kapsamında okunan Yasin-i şeriflerin ardından da Uğur Işılak ve Ömer Karaoğlu, alanı dolduracak vatandaşlara dinleti sunacak. Etkinlik öncesinde şehitlerimiz için de bu güne kadar yüz binlerce Yasin okundu.

 251 ÖĞRENCİ, 251 BİN YASİN

Program öncesinde şehitlerimize 251 bin Yasin’i okunması için internet üzerinden duaya davet etkinliği düzenlendi. Etkinlik gecesinde ise Eyüp Sultan İmam Hatip Hafızlık Proje Ortaokulu, İzmit İmam Hatip Lisesi, Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Lisesi’nden 251 öğrenci, sahnede oluşturacakları çeşitli koreografilerle şehitlerimiz için okudukları hatimlerin son cüzünü tilavet edecek. Protokol konuşmasının ardından gecede ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı “Meydanlara Hitap” konuşması dev ekrandan izlenecek.

 SALALAR OKUNACAK

Öğrenciler tarafından koreografi gösterisi ve Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunması sonrası İl Müftüsü Sinan Cihan tarafından “Bir Yasin’de Sen Oku” kampanyası kapsamında okunan Yasin’lerin duası yapılacak. Etkinlikte il müftülüğü tarafından ilimizdeki camilerden ve ana sahneden salalar okutulacak. Alana kurulacak LED ekranlarda 15 Temmuz gecesini anlatan, geceye ait çarpıcı görüntülerin yer aldığı belgesel film gösterimi yapılacak. Belediye yetkilileri; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İl Müftülüğü ve ÖNDER tarafından düzenlenecek vatan nöbetine tüm kent halkını beklediklerini dile getirdiler.

 

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