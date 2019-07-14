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“15 Temmuz’u asla unutturmayacağız”

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
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Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Aksoy, mesajında, 15 Temmuz'un, vatanın bölünmez bütünlüğünün, milletin azim ve kararlılığının, milli birlik ve beraberliğinin bütün dünyaya bir kez daha gösterildiği tarihi bir gün, dünya toplumlarına ve devletlerine ders veren bir destan olduğunu belirtti. Asla unutmayacakları ve unutturmayacakları bu darbe girişiminin, asil milletin yazdığı kahramanlık destanıyla hüsrana uğradığını ifade eden Aksoy, mesajında şunları kaydetti:

 “ŞEHİTLERİMİZİ ANIYORUM”

“Milletimiz, 15 Temmuz gecesi darbecilerin silahlarına kendini siper ederek, darbe teşebbüsünde bulunanların hedeflerine ulaşmalarını engellemiştir. Devletimizin tüm kurumları, tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütüne karşı mücadeleden asla taviz vermeyecektir. Bu kutlu mücadelede canlarını feda eden aziz şehitlerle kahraman gazilerin bıraktığı en büyük mirasın, milletin zor zamanlarda kenetlenerek, bağımsızlığın ve milli birliğin teminatı olacağını tüm dünyaya bir kez daha göstermesi olduğunu vurguladı. 15 Temmuz gecesi canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum.”

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