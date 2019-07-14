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Başkan Büyükakın’dan vatan nöbeti çağrısı!

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Büyükakın, mesajında, 15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin büyük yükselişini durdurmak isteyenler tarafından düzenlenen vatana ihanet hareketinin, dünya darbeler tarihi açısından müstesna özellikler taşıdığını kaydetti.

 “TARİHTEKİ YERİNİ ALDI

Hainlere karşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde dünya darbeler tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir şekilde mücadele eden milletin, yalnızca göğsündeki inançla büyük bir metanet, basiret ve vatanseverlik duruşu göstererek bütün dünyaya örnek olduğunu ifade eden Büyükakın, "Bu onurlu mücadelesiyle, şehit ve gaziler vererek hain darbe girişimini engellemiş, kanlı geceyi demokrasi ve milli irade zaferine dönüştürmüştür. Halkımızın demokrasiye olan bağlılığıyla verdiği mücadele, dünya darbeler düzeni ve siyaseti için yeni bir dönemin başlangıcı olarak tarihteki yerini almıştır” değerlendirmesinde bulundu. Büyükakın açıklamasında Kocaelilileri bu geceki vatan nöbetine de davet etti.

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