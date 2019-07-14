“Darbeciler, bağımsızlığa bağlılığımızı hesap edemedi”

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkeyi işgal etmek isteyen iç ve dış güçlerin en büyük oyunlarını sahnelediğinin altını çizen Aygün, açıklamasında şu noktaya dikkat çekti: “Darbeci hainler milletimizin bağımsızlığına ve demokrasiye olan bağlılığını hesap edemediler!” Aygün mesajında şu ifadelere yer verdi:

“KAHRAMANLARIMIZA MİNNET BORÇLUYUZ”

“FETÖ’nün darbe girişimini geri püskürten milletimiz, dünyaya gücünü bir kez daha gösterdi. Evlatlarımız vatanı savunurken şehit düştü, gazi oldu. Bu ülkede yaşayan 82 milyon olarak hepimiz o gece tankların önüne atlayan, darbeci hainlere karşı göğsünü siper eden kahramanlarımıza minnet borçluyuz. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize ise şifalar diliyorum.”