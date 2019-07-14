“15 TEMMUZ BİR kahramanlık destanıdır”

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, 15 Temmuz tarihinin, millet iradesinin cesaret ve ferasetle tecelli ettiği, tarihimize altın harflerle yazılmış büyük demokrasi mücadelesinin adı, 251 demokrasi şehidi verilen örnek bir kahramanlık destanı olduğunu dile getirdi. Kocaman, açıklamasından sonunda tüm Kartepelileri bu akşam Milli İrade Meydanı’nda, saat 20.00’de başlayacak vatan nöbetine beklediğini dile getirdi.