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“Milli iradenin önüne hiçbir güç geçemez”

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, 251 kişinin şehit düştüğü 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
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 Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, 251 kişinin şehit düştüğü 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Turan, mesajında 15 Temmuz’u; ‘Türk milletinin, topyekun milli iradenin önüne hiçbir gücü geçemez dediği tarihin adı’ olarak nitelendirdi. Turan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

 “İHANETE DİREKDİK”

“15 Temmuz şehitlerimiz bize gösterdi ki; darbe teşebbüsü sırasında yaşananlar, bir asır önce Çanakkale’yi yedi düvele mezar eden mücadeleci ruhun hala taze olduğuydu. Çanakkale’de olduğu gibi, 15 Temmuz gecesi de en modern silahlarla donanmış hainler, milletimizin azim, inanç ve kararlılığı karşısında çaresiz kaldı. Milletimiz, bu ülkeyi hainlere yar etmemek için kanlı darbe gecesi topyekun, dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı olmadan tek bayrak altında toplanarak ihanete karşı direndi. O gece bir destan yazıldı. FETÖ ve tüm şer odaklarını bir kez daha nefretle lanetliyorum.”

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