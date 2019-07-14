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Başkan Şayir’den 15 Temmuz mesajı

15 Temmuz darbe kalkışmasının yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ülkemizi bölmek isteyenlere karşı milletin gerekli dersi verdiğini dile getirdi.
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15 Temmuz darbe kalkışmasının yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ülkemizi bölmek isteyenlere karşı milletin gerekli dersi verdiğini dile getirdi. Türkiye’nin darbelerden çok çektiğini dile getiren belediye başkanı Hamza Şayir, “Bunun son örneği olarak 15 Temmuz 2016’da yapılmak istenen darbe girişimini milletimiz ferasetiyle engelledi, bayrağına, iradesine, demokrasisine ve geleceğine sahip çıktı. 251 şehit verdiğimiz bu demokrasi mücadelesinin adı bir kahramanlık destanı olmuştur” dedi.

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